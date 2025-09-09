Укр
В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2025, 01:09обновлено 9 сентября, 01:43
71
Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", враг поднял в воздух Ту-95.
В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы
Угроза массированного ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Что известно:

  • РФ может атаковать Украину ракетами, в воздух подняли самолеты
  • Украинские регионы под атакой ударных дронов типа "Шахед"
  • В Запорожье прогремели взрывы, атакованы частные дома

В ближайшее время россияне могут ударить по Украине ракетами. В воздух уже подняли самолеты. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

По предварительным данным состоялся взлет двух самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они полетели в направлении юга.

видео дня

AerisRimor отмечает, что в любой момент может начаться массированная атака на Украину. Недавно был зафиксирован подвоз значительного количества баллистических ракет.

"Рекомендую охотно реагировать на угрозы применения баллистических ракет из Воронежа, и в случае угроз - Брянска, Курска, Таганрога/Ростова. Не исключаются также возможные угрозы ОТРК с других направлений, и присоединение предупреждения относительно крылатых ракет наземного базирования", - говорится в сообщении.

Также происходит доснаряжение МиГов.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Telegram-канал monitor также предупреждал о вероятности массированной атаки в течение ближайших 48 часов. Под ударом могут быть объекты энергетики.

"Вероятно будет привлечена стратегическая авиация и флот, баллистические ракеты, а также большое количество ударных БпЛА. Враг планирует нанести удары по энергетической инфраструктуре и газовым месторождениям",- говорится в сообщении.

Удары по Запорожью

В Запорожье прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными беспилотниками типа "Шахед". После этого над Запорожьем поднялся столб огня и дыма. Оказалось, что под атакой были частные дома. По меньшей мере один из них загорелся после попадания.

"В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий", - написал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы
РФ ударила по Запорожью шахедами / фото: Запорожская ОГА

Он добавил, что уже известно как минимум о двух попаданиях. Информации о пострадавших пока нет.

удар по Запорожью
РФ ударила по Запорожью шахедами / фото: ГСЧС

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированные удары РФ. Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.

Как сообщалось ранее, у Трампа угрожают Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

