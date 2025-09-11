РФ сделала "Искандер-К" опаснее: эксперты раскрыли ключевой факт модернизации

Кратко:
- Оккупанты модернизировали боевую часть "Искандера" с контактными датчиками.
- "Искандер-К" получил 450-килограммовую боевую часть с новыми датчиками.
- Модернизация позволяет взрыв ракеты при любых условиях, сообщает Defense Express.
Оккупанты модернизировали боевую часть крылатой ракеты "Искандер", теперь она способна взрываться при любых условиях.
Россияне оснастили 450-килограммовую боевую часть "Искандера" набором контактных датчиков подрыва. По сообщению Defense Express, эти датчики обеспечивают срабатывание боеголовки в любой ситуации.
По данным издания, подобное решение ранее применялось в боевых частях другой крылатой ракеты воздушного базирования - Х-101.
На опубликованном Defense Express фото модернизированной боевой части можно заметить пять датчиков, часть из которых защищена коричневыми пластмассовыми колпачками.
Эксперты отмечают, что наличие фото "Искандера-К" свидетельствует о том, что датчики не всегда выполняют свою функцию надежно.
Атака на Киев 7 сентября
В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев с помощью ракет и дронов. Среди целей оказалось здание Кабинета министров, по которому нанесли удар баллистической ракетой.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия постоянно атакует украинские города, разрушает инфраструктуру и убивает гражданских. "Впервые враг выбрал целью здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер", - написал он после разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
Удар по Кабмину 7 сентября - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.
Об источнике: Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.
