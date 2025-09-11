РФ сделала "Искандер-К" опаснее: эксперты раскрыли ключевой факт модернизации

Defense Express сообщает о технологических изменениях в боевых частях "Искандера-К".

Оккупанты оснастили "Искандер-К" контактными датчиками / Колаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны России

Оккупанты модернизировали боевую часть "Искандера" с контактными датчиками.

"Искандер-К" получил 450-килограммовую боевую часть с новыми датчиками.

Модернизация позволяет взрыв ракеты при любых условиях, сообщает Defense Express.

Оккупанты модернизировали боевую часть крылатой ракеты "Искандер", теперь она способна взрываться при любых условиях.

Россияне оснастили 450-килограммовую боевую часть "Искандера" набором контактных датчиков подрыва. По сообщению Defense Express, эти датчики обеспечивают срабатывание боеголовки в любой ситуации.

По данным издания, подобное решение ранее применялось в боевых частях другой крылатой ракеты воздушного базирования - Х-101.

Новая боевая часть / Фото: Defense Express

На опубликованном Defense Express фото модернизированной боевой части можно заметить пять датчиков, часть из которых защищена коричневыми пластмассовыми колпачками.

Эксперты отмечают, что наличие фото "Искандера-К" свидетельствует о том, что датчики не всегда выполняют свою функцию надежно.

Искандер / Инфографика: Главред

Атака на Киев 7 сентября

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев с помощью ракет и дронов. Среди целей оказалось здание Кабинета министров, по которому нанесли удар баллистической ракетой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия постоянно атакует украинские города, разрушает инфраструктуру и убивает гражданских. "Впервые враг выбрал целью здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер", - написал он после разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Удар по Кабмину 7 сентября - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

