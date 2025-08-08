Ж/д билеты могут подорожать: в "УЗ" рассказали, чего ждать пассажирам

До завершения военного положения билеты должны оставаться по постоянным ценам, считают в "Укрзализныце".

https://glavred.info/ukraine/zh-d-bilety-mogut-podorozhat-v-uz-rasskazali-chego-zhdat-passazhiram-10688204.html Ссылка скопирована

Ж/д билеты могут подорожать / коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Что сказали в "Укрзализныце":

Доступные билеты должны остаться

Но уже сегодня можно ввести динамическое ценообразование

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский считает, что железнодорожные билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения. Вместе с тем, по его мнению, стоимость некоторых билетов можно повысить, не дожидаясь завершения боевых действий. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает УНИАН.

"Моя позиция, что должны остаться доступными билеты по крайней мере до конца военного положения, поскольку, пенсии не особо увеличиваются. При этом, мы считаем, что можно уже ввести определенную либерализацию, чтобы люди, которые заблаговременно покупают билеты, делали бы это по наименьшему тарифу. Но те, кто берут в последний момент, или билеты, которые остаются - для них был бы динамический тариф", - отметил глава железнодорожного монополиста. видео дня

Он добавил, что также не понимает сохранения регулируемого государством тарифа на перевозку в СВ вагонах.

"Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести определенное динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок", - отметил Перцовский.

На уточняющий вопрос, подавала ли компания предложение о пересмотре стоимости пассажирских перевозок, глава компании ответил отрицательно. Вместе с тем, на вопрос, будет ли пересмотр стоимости билетов для пассажиров до завершения военного положения, Перцовский сказал:

"До завершения военного положения билеты должны оставаться по постоянным ценам. Люди должны иметь к ним доступ. Как по мне, это можно совместить с тем, что билеты, которые берутся в последний день, могут стоить дороже. Это не должно распространяться на военных".

"Укрзализныця" - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что украинцы могут покупать билеты на поезд Укрзализныци дешевле, если будут знать несколько важных нюансов. Прежде всего цены на билет зависят от сезона и дня недели.

Напомним, с 18 июня Укрзализныця повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования. Стоимость стакана классического чая выросла с 10 до 20 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред