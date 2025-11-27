На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

Такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема - поезда отправляются каждый час в одно и то же время, a расписание легко запомнить.

Укрзализныця впервые вводит тактовое движение между Киевом и Львовом / Коллаж: главред, фото: Укрзализныця

Укрзализныця вводит тактовое движение между Киевом и Львовом

Поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - каждый час

Новый график заработает с 14 декабря этого года

В новом графике движения на 2026 год, который заработает 14 декабря этого года, Укрзализныця впервые вводит тактовое движение между Киевом и Львовом.

Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода. Об этом сообщают в Укрзализныце

"Это означает, что на самом популярном направлении Киев - Львов - Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что тактовое движение - это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час).

Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

Отмечается, что такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема - поезда отправляются каждый час в одно и то же время, a расписание легко запомнить.

Для железной дороги же модель удобна тем, что позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.

Как писал Главред, во время новогодних праздников в Украине Укрзализныця может ввести валидацию (подтверждение личности) через приложение "Дія" при продаже билетов на внутренних пассажирских рейсах. Таким образом Укрзализныця планирует бороться с перекурами на внутренних рейсах.

Кроме того, в Украине подорожают железнодорожные билеты. Укрзализныця планирует повысить цену на билеты 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ. С помощью полученных средств планируется увеличить доход перевозчика. Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатных путешествий по железной дороге Украины для всех граждан страны. В частности, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала запуск программы по бесплатным перевозкам "УЗ-3000", которая должна начаться уже 1-го декабря.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

