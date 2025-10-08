Укр
"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

Анна Подгорная
8 октября 2025, 00:14
7
Владимир Ращук рассказал о своем долгожданном счастье.
Владимир Ращук, Виктория Билан
Владимир Ращук дети - актер рассказал о сыне от Виктории Билан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

  • Какой рост и вес у новорожденного сына Владимира Ращука и Виктории Билан
  • Почему звездные родители назвали мальчика Яремой

5 октября украинские актеры Владимир Ращук и Виктория Билан во второй раз стали родителями. У пары появился сын, которому назвали Яремой. О родах жены и значении необычного имени звездный отец рассказал в беседе с Oboz.ua.

Ярема Ращук появился на свет весом 3060 граммов, и ростом в 49 сантиметров. Несмотря на то, что мальчик родился на месяц раньше, врачи сообщили супругам, что для Виктории это хорошо. "Врач сказал, что нам очень повезло, что он родился раньше. Потому что если бы дождался своего срока, был бы очень большой – более четырех килограммов. Жене было бы значительно сложнее его родить", - говорит Владимир.

видео дня

Что же касается имени сына, то тут Ращук и Билан выбирали между двумя вариантами - Нестор и Ярема. Остановились на втором, так как в нем, по мнению родителей, объединились казацкий дух и важное толкование.

"Считали, что в мужском имени обязательно должна быть буква "р" – это символ мужества. Ярема происходит от древнееврейского Иеремий, что означает "возвышенный Богом". А Ярема – это, по сути, такое казацкое", - поделился актер.

Владимир Ращук, Виктория Билан
Владимир Ращук дети - актер рассказал о сыне от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

О персоне: Владимир Ращук

Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

