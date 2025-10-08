"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

Владимир Ращук рассказал о своем долгожданном счастье.

Владимир Ращук дети - актер рассказал о сыне от Виктории Билан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Какой рост и вес у новорожденного сына Владимира Ращука и Виктории Билан

Почему звездные родители назвали мальчика Яремой

5 октября украинские актеры Владимир Ращук и Виктория Билан во второй раз стали родителями. У пары появился сын, которому назвали Яремой. О родах жены и значении необычного имени звездный отец рассказал в беседе с Oboz.ua.

Ярема Ращук появился на свет весом 3060 граммов, и ростом в 49 сантиметров. Несмотря на то, что мальчик родился на месяц раньше, врачи сообщили супругам, что для Виктории это хорошо. "Врач сказал, что нам очень повезло, что он родился раньше. Потому что если бы дождался своего срока, был бы очень большой – более четырех килограммов. Жене было бы значительно сложнее его родить", - говорит Владимир.

Что же касается имени сына, то тут Ращук и Билан выбирали между двумя вариантами - Нестор и Ярема. Остановились на втором, так как в нем, по мнению родителей, объединились казацкий дух и важное толкование.

"Считали, что в мужском имени обязательно должна быть буква "р" – это символ мужества. Ярема происходит от древнееврейского Иеремий, что означает "возвышенный Богом". А Ярема – это, по сути, такое казацкое", - поделился актер.

Владимир Ращук дети - актер рассказал о сыне от Виктории Билан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

