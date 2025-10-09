На фронте погиб звезда КВН - первые детали

Похороны юмориста пройдут в Чернигове.

https://glavred.info/starnews/na-fronte-pogib-zvezda-kvn-pervye-detali-10705196.html Ссылка скопирована

Погиб Артем Стовпяцкий / коллаж: Главред, фото: facebook.com/chernihiv.kysil/, pixabay.com/

Кратко:

Артем Стовпяцкий был военнослужащим

Когда и где его похоронят

Украинский юморист и участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий погиб на фронте.

видео дня

Как сообщили друзья военнослужащего в сообществе "Чернігівський кисіль", похороны состоятся 10 октября в 10.00.

"На фронте погиб участник команды КВН "С потолка" Артем Столпяцкий. Друзья по Черниговской лиге организовали сбор, все средства которого будут переданы родителям Артема", - написано в сообщении.

Пока неизвестны обстоятельства случившегося.

Артем Стовпяцкий / фото: facebook.com, Артем Стовпяцкий

Отметим, команда "С потолка" основана в начале 2000-х, с 2006 года Артем выступал с Александром Лабадиным, Евгением Кулаком и Александром Пономаренко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Петр Гончар рассказал, какой была семейная жизнь с Ниной Матвиенко. Гончар отметил, что с одной стороны любил, а с другой не любил искренность Нины Митрофановны. В частности, из-за того, что она публично рассказала о его изменах.

А также основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.

Вас может заинтересовать:

Кто из известных людей ушел защищать Украину Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред