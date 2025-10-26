Укр
"Кого-то это мучает": беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистам

Кристина Трохимчук
26 октября 2025, 04:16
65
Олег Винник уверяет, что его еще не все забыли.
Олег Винник
Олег Винник рассказал об отмене концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

  • Провалился ли тур Олега Винника
  • Что он собирается делать

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Германию, вышел на связь после слухов о провале его концертного тура в Европе. Видео артист выложил в своем Instagram.

Речь идет о ситуации вокруг одного из концертов Олега Винника, запланированного в Испании. Внимание к событию привлек телеведущий Слава Демин, который в своем Telegram-канале заявил, что выступление якобы отменили из-за "полного отсутствия интереса зрителей".

видео дня
Слава Демин о концертах Винника
Слава Демин о концертах Винника / скрин: t.me/SlavaDomin

Впрочем, сам артист быстро отреагировал и опроверг эту информацию. Винник заверил, что никакой отмены не было - концерт просто решили перенести. По словам певца, причина в том, что команда планирует сделать не одно, а несколько выступлений в разных испанских городах. Сперва он отработает запланированные концерты в рамках немецкого тура, после чего продолжит гастроли в Испании.

"Во-первых, не отменяется, а переносится. Во-вторых, переносится не потому, что все плохо, а наоборот - все очень хорошо. Организаторы, увидев, как продается тур по Германии - а продается он очень хорошо, концерты проходят - решили сделать следующим образом. Сначала провести тур по Германии, а в следующем году провести полноценный тур по Испании. Логично", - объяснил Винник.

'Кого-то это мучает': беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистам
Олег Винник ответил Славе Демину / фото: instagram.com, Олег Винник

Также Олег отметил, что его успех может вызвать зависть у украинских коллег, ведь у них также отменяются концерты.

"И когда сегодня массово отменяются концерты один за другим и туры у моих украинских коллег, у меня не отменяются, а наоборот происходят. Именно поэтому кого-то это мучает. Именно тогда, когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится", - заявил беглец.

Олег Винник
Олег Винник об украинских артистах / Скрин с видео: tiktok.com, Олег Винник

Кстати, это не первый раз, когда Олег Винник переносит свои европейские концерты, ссылаясь на "технические причины". Впрочем, внимательные пользователи тогда замечали, что настоящей причиной могла стать низкая заполняемость зала - большинство билетов так и остались непроданными.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Германию, нарушил свое обещание не петь на русском. Ранее артист сделал громкое заявление, что не будет исполнять свои русскоязычные хиты.

Также украинский известный шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, кого из артистов он не уважает и даже считает предателями Украины. Дмитрий отметил, что его раздражают Потап, Олег Винник и Влад Яма. Отметим, все трое сбежали за границу во время полномасштабной войны и ни разу не приезжали в Украину.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Винник новости шоу бизнеса
