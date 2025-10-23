"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

Дмитрий Коляденко назвал имена артистов-беглецов.

Дмитрий Коляденко раскритиковал некоторых артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Влад Яма, Олег Винник

Дмитрий Коляденко высказался о Потапе, Виннике и Яме

Чем они его больше всего разочаровали

Украинский известный шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, кого из артистов он не уважает и даже считает предателями Украины.

В интервью проекту "55 на 5" Дмитрий отметил, что его раздражают Потап, Олег Винник и Влад Яма. Отметим, все трое сбежали за границу во время полномасштабной войны и ни разу не приезжали в Украину.

Дмитрий Коляденко / фото: instagram.com, Дмитрий Коляденко

Кстати, Коляденко подчеркнул, что не уважает их не только за бегство, а и за то, что они практически молчат о войне, которую развязала страна-террорист РФ в Украине.

"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была… Я их не уважаю и руку им не дам. Они - не ребята Украины. Это предатели!" – сказал шоумен.

Смотрите видео интервью Дмитрия Коляденко:

О персоне: Дима Коляденко Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

