"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

Украинский известный шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, кого из артистов он не уважает и даже считает предателями Украины.
В интервью проекту "55 на 5" Дмитрий отметил, что его раздражают Потап, Олег Винник и Влад Яма. Отметим, все трое сбежали за границу во время полномасштабной войны и ни разу не приезжали в Украину.
Кстати, Коляденко подчеркнул, что не уважает их не только за бегство, а и за то, что они практически молчат о войне, которую развязала страна-террорист РФ в Украине.
"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была… Я их не уважаю и руку им не дам. Они - не ребята Украины. Это предатели!" – сказал шоумен.
Смотрите видео интервью Дмитрия Коляденко:
О персоне: Дима Коляденко
Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".
