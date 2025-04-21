"Подвешенная ситуация": Коляденко рассказал, когда закончится война в Украине

Дима Коляденко признался, что уже три года гадает на картах таро.

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Дмитрий Коляденко новости - Коляденко сделал прогноз про конец войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Краткое содержание:

Коляденко делает расклады на картах таро

По его прогнозам окончание войны не за горами

Украинский хореограф, танцор и певец Дмитрий Коляденко обладает еще одним талантом, который обнаружил в себе лишь несколько лет назад. В интервью Маше Ефросининой он признался, что имеет мистический дар - делать предсказания на картах таро.

Этому шоумена обучила таролог Яна Пасынкова. Сперва близкие отнеслись к увлечению Коляденко с большим скептицизмом, но смягчились после того, как некоторые из его прогнозов сбылись

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С помощью карт Дмитрий также выяснил, когда в Украине завершится полномасштабная война. Шоумен сообщил, что видит победный конец уже в этом году, но из-за скорости перемен и событий более точный прогноз составить невозможно.

"Закончится. Главное, что мы победим, потому что высшие силы, Бог с нами, а Россия - дьявол. Пока таинственность, потому что вот эти переговоры. Там выпадала Луна, Верховная жрица. Подвешенная ситуация, кризис, но все будет хорошо. В этом году будет окончание", - убежден Коляденко.

Дмитрий Коляденко новости - Коляденко сделал прогноз про конец войны / Скриншот YouTube

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Кто такой Дима Коляденко? Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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