Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Рассказываем о проверенных методах, которые помогут быстро и аккуратно удалить остатки клея с пластиковых окон

Как удалить следы от скотча с пластиковых окон

После зимы на пластиковых окнах часто остаются липкие следы от скотча, которым заклеивали щели. Они быстро собирают пыль и грязь, а попытки соскрести их ножом или жесткой губкой только повреждают поверхность.

Главред расскажет, как правильно очистить окна от скотча, чтобы избежать повреждений.

Как легко удалить следы от скотча с пластиковых окон

Основу большинства видов скотча составляют синтетические смолы и каучуковые компоненты. Под действием тепла и солнечного света они постепенно "впитываются" в пластик, и удалить их одним движением уже невозможно. Поэтому важно действовать поэтапно: сначала размягчить клей, а затем аккуратно удалить его остатки, пишет УНИАН.

Масло или вазелин

Самый простой способ — использовать масло, вазелин или жирный крем. Жирная основа постепенно размягчает клей, после чего его легко стереть мягкой салфеткой. Достаточно нанести средство на ватный диск, приложить к пятну на 10–15 минут и протереть поверхность.

Спирт или водка

Этиловый или изопропиловый спирт, а также обычная водка хорошо растворяют клей. Смочите ватный диск, протрите загрязненный участок, подождите несколько секунд и удалите остатки. Это один из самых быстрых способов, особенно если следы еще не успели глубоко проникнуть в пластик.

Уксус 9%

Столовый уксус 9% также помогает справиться с липкими пятнами. Смочите ткань, приложите к следу на 5-7 минут, а затем протрите поверхность. Метод эффективен для тонкого слоя клея, оставшегося после основной очистки.

Средство для стекол или кухни

Универсальные средства для стекол и кухни, особенно те, что содержат спирт или аммиак, хорошо удаляют остаточную липкость. Их стоит применять после основной очистки, чтобы полностью убрать тонкий слой клея.

Фен

Если клей оказался особенно прочным, поможет фен. Горячий воздух размягчает основу, и ее легче удалить салфеткой с маслом или спиртом. Важно не перегревать пластик: достаточно 30-40 секунд работы фена на среднем режиме.

Чего делать не стоит

Не используйте ацетон, бензин или другие агрессивные растворители — они оставляют матовые пятна и повреждают пластик.

Не пытайтесь соскребать клей ножом или металлической губкой: царапины быстро забиваются грязью и портят вид окна.

Не оставляйте следы надолго, ведь со временем их становится гораздо сложнее удалить.

