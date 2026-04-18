Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Инна Ковенько
18 апреля 2026, 13:56обновлено 18 апреля, 15:22
Рассказываем о проверенных методах, которые помогут быстро и аккуратно удалить остатки клея с пластиковых окон
Как удалить следы от скотча с пластиковых окон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как отмыть следы скотча с окна
  • Чем отмыть скотч с пластика
  • Как убрать липкость после скотча

После зимы на пластиковых окнах часто остаются липкие следы от скотча, которым заклеивали щели. Они быстро собирают пыль и грязь, а попытки соскрести их ножом или жесткой губкой только повреждают поверхность.

Главред расскажет, как правильно очистить окна от скотча, чтобы избежать повреждений.

видео дня

Как легко удалить следы от скотча с пластиковых окон

Основу большинства видов скотча составляют синтетические смолы и каучуковые компоненты. Под действием тепла и солнечного света они постепенно "впитываются" в пластик, и удалить их одним движением уже невозможно. Поэтому важно действовать поэтапно: сначала размягчить клей, а затем аккуратно удалить его остатки, пишет УНИАН.

Масло или вазелин

Самый простой способ — использовать масло, вазелин или жирный крем. Жирная основа постепенно размягчает клей, после чего его легко стереть мягкой салфеткой. Достаточно нанести средство на ватный диск, приложить к пятну на 10–15 минут и протереть поверхность.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Спирт или водка

Этиловый или изопропиловый спирт, а также обычная водка хорошо растворяют клей. Смочите ватный диск, протрите загрязненный участок, подождите несколько секунд и удалите остатки. Это один из самых быстрых способов, особенно если следы еще не успели глубоко проникнуть в пластик.

Уксус 9%

Столовый уксус 9% также помогает справиться с липкими пятнами. Смочите ткань, приложите к следу на 5-7 минут, а затем протрите поверхность. Метод эффективен для тонкого слоя клея, оставшегося после основной очистки.

Средство для стекол или кухни

Универсальные средства для стекол и кухни, особенно те, что содержат спирт или аммиак, хорошо удаляют остаточную липкость. Их стоит применять после основной очистки, чтобы полностью убрать тонкий слой клея.

Фен

Если клей оказался особенно прочным, поможет фен. Горячий воздух размягчает основу, и ее легче удалить салфеткой с маслом или спиртом. Важно не перегревать пластик: достаточно 30-40 секунд работы фена на среднем режиме.

Чего делать не стоит

  • Не используйте ацетон, бензин или другие агрессивные растворители — они оставляют матовые пятна и повреждают пластик.
  • Не пытайтесь соскребать клей ножом или металлической губкой: царапины быстро забиваются грязью и портят вид окна.
  • Не оставляйте следы надолго, ведь со временем их становится гораздо сложнее удалить.
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скотч
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15:58Украина
14:33Война
14:24Война
Популярное

Ещё
Последние новости

15:58

15:53

15:49

15:41

15:36

15:19

14:33

14:24

14:20

14:13

13:59

13:56

13:55

13:47

13:36

13:34

13:03

13:00

12:40

12:32

12:29

11:44

11:26

10:55

10:47

10:31

10:28

09:53

09:02

08:59

08:59

07:27

06:10

05:50

05:11

04:35

04:02

04:00

03:30

02:45

01:55

00:32

00:15

00:01

17 апреля, пятница
23:35

23:11

22:49

22:19

22:10

22:07

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять