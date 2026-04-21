Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

В супермаркетах отмечается рост цен по сравнению с показателями марта.

Цены на помидоры в супермаркетах бьют все рекорды

В Украине цены на помидоры установили новый рекорд. По состоянию на 21 апреля в супермаркетах зафиксирована самая высокая за последние 9 лет средняя цена на помидоры разных сортов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По сравнению со средними показателями за март, сегодня все сорта помидоров стоят более чем на 50 гривен дороже.

Как супермаркеты переписали цены на помидоры

Красные помидоры, которые в марте стоили 180,70 гривны за килограмм, теперь продают в супермаркетах по 241,94 гривны.

Еще заметнее подорожали розовые помидоры. Цена на них в прошлом месяце составляла 253,63 гривны. Сегодня же килограмм таких помидоров обойдется покупателям в 348,43 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине

Помидоры "сливка", которые в марте стоили 205,62 гривны за килограмм, на полках супермаркетов теперь продаются в среднем по 264,50 гривны.

Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты продолжают расти. Не исключением является и сливочное масло, которое теперь стоит заметно дороже, чем в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что в Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь. Подорожанию способствует стремительное сокращение предложения корнеплодов среднего и высокого качества.

Накануне стало известно, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

