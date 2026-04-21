Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

Анна Косик
21 апреля 2026, 14:33
В супермаркетах отмечается рост цен по сравнению с показателями марта.
цена на овощи
Цены на помидоры в супермаркетах бьют все рекорды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Украине подорожали помидоры
  • Больше всего за последний месяц подорожали розовые помидоры
  • Цены на помидоры превысили 240 гривен за килограмм

В Украине цены на помидоры установили новый рекорд. По состоянию на 21 апреля в супермаркетах зафиксирована самая высокая за последние 9 лет средняя цена на помидоры разных сортов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По сравнению со средними показателями за март, сегодня все сорта помидоров стоят более чем на 50 гривен дороже.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены на помидоры

Красные помидоры, которые в марте стоили 180,70 гривны за килограмм, теперь продают в супермаркетах по 241,94 гривны.

Еще заметнее подорожали розовые помидоры. Цена на них в прошлом месяце составляла 253,63 гривны. Сегодня же килограмм таких помидоров обойдется покупателям в 348,43 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Помидоры "сливка", которые в марте стоили 205,62 гривны за килограмм, на полках супермаркетов теперь продаются в среднем по 264,50 гривны.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты продолжают расти. Не исключением является и сливочное масло, которое теперь стоит заметно дороже, чем в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что в Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь. Подорожанию способствует стремительное сокращение предложения корнеплодов среднего и высокого качества.

Накануне стало известно, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи.

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять