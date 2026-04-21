Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт

Дарья Пшеничник
21 апреля 2026, 14:02
Реальный прогресс в этом вопросе зависит не от эмоций, возникающих после инцидентов, а от политической воли.

Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт
Возможна ли легализация огнестрельного оружия в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Легализация оружия в Украине зависит от решения ОП
  • Общественный спрос растет после недавних инцидентов

В Украине с новой силой разгорелись дискуссии о легализации короткоствольного огнестрельного оружия после серии резонансных инцидентов со стрельбой, в частности в Киеве и Чернигове. На фоне войны и роста психологической напряженности в обществе вопрос контроля за оборотом оружия вновь стал одним из ключевых в публичном пространстве.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду объяснил, могут ли эти события стать катализатором для принятия закона, который годами "застрял" в политических кабинетах.

По его словам, общественный спрос на урегулирование оборота оружия действительно усиливается, но реальный прогресс зависит не от эмоций после инцидентов, а от политической воли.

"Это может дать толчок, но ключевое решение — за Офисом президента. Если там дадут политический сигнал, процесс действительно сдвинется", — подчеркнул Ступак.

Эксперт отмечает, что сейчас на столе лежат два подхода: более закрытый вариант, который продвигает МВД, и альтернативный — от представителей гражданского общества, предусматривающий более широкий доступ к оружию и более прозрачные правила.

"В любом случае "зеленый свет" должен поступить именно из Офиса президента", — подчеркнул он.

Ступак добавляет, что даже принятие "более жесткого" варианта МВД может запустить процесс, но не гарантирует широкой поддержки общества. В то же время откладывать решение дальше, по его мнению, становится все сложнее — и из-за рисков для безопасности, и из-за роста количества оружия в гражданском обороте.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года — что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.

Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Во время штурма стрелок был убит.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

О личности: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
