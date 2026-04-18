"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

Мужчина убил как минимум шесть человек, его застрелили.

https://glavred.info/ukraine/est-neskolko-versiy-zelenskiy-raskryl-podrobnosti-strelby-v-kieve-10757771.html Ссылка скопирована

Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

В Киеве ликвидировали стрелка, который убил и ранил мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и раскрыл подробности.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 — ранены. Удалось спасти четырех заложников.

"Мои соболезнования родным и близким... Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", — отметил президент.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в больнице скончалась еще одна женщина. Ей было 30 лет. Число погибших возросло до шести. Также медики госпитализировали еще пятерых пострадавших в Голосеевском районе столицы. Всего было госпитализировано 15 человек.

"Также медики оказали помощь на месте 6 пострадавшим. В частности, и четырехмесячному ребенку, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались", - говорится в сообщении.

Зеленский позже добавил, что четырех человек мужчина убил на улице, еще одним погибшим оказался заложник. У женщины, скончавшейся в больнице, было тяжелое ранение.

"На данный момент известно, что 14 человек получили ранения. Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди еще обращаются за помощью. Среди раненых мальчик, ему 12 лет. Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что злоумышленник долгое время жил в Донецкой области, а родился в России.

"Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно, и почему он такое натворил. Нужно проверить каждую деталь. У следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество. Вся проверенная информация должна быть предоставлена нашим людям", — сказал президент.

Полиция открыла уголовное производство

По факту расстрела гражданских лиц и захвата заложников правоохранители открыли уголовное производство по статье "Террористический акт".

Стрелком оказался мужчина 1968 года рождения. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

"Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств преступления, а также мотивов его совершения", - отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред