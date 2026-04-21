Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Руслана Заклинская
21 апреля 2026, 17:13
НБУ установил исторический максимум курса евро на 22 апреля.
Курс валют в Украине на 22 апреля / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 22 апреля
  • Изменился ли курс евро
  • Сколько будет стоить злотый 22 апреля

На среду, 22 апреля, Национальный банк Украины снова ослабил национальную валюту по отношению ко всем основным иностранным валютам. Доллар, евро и злотый синхронно подорожали, продолжая тенденцию к удорожанию. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 22 апреля установлен на уровне 44,12 грн/долл. По сравнению со вторником, 21 апреля (44,10 грн/долл.), американская валюта подорожала почти на 2 копейки.

Курс евро на 22 апреля

Вслед за долларом продолжает расти и европейская валюта. Курс евро на среду зафиксирован на отметке 51,91 грн/евро. По сравнению с предыдущим банковским днем (51,89 грн/евро) единая европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 апреля — 51,89 грн/евро.

Курс злотого на 22 апреля

Польский злотый в середине недели также продемонстрировал рост, хотя и незначительный. Его официальный курс на среду установился на уровне 12,25 грн, что почти на 1 копейку больше по сравнению со вторником (12,26 грн).

Как сообщал Главред, 21 апреля Национальный банк Украины ослабил гривну. Официальный курс доллара вырос до 44,10 грн, евро — до 51,89 грн.

По оценке кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс евро в Украине будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором влияния останется ситуация на Ближнем Востоке.

В то же время экономист Андрей Новак отмечает, что хотя НБУ располагает рекордными золотовалютными резервами для стабилизации курса, рост доллара и евро частично связан с ситуацией на валютном и топливном рынках.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

