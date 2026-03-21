Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцов

Если на кусте выросло всего два-три огурца, эту проблему можно решить с помощью одного простого средства.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-budet-azh-do-oktyabrya-prostoy-recept-samoy-luchshey-podkormki-ogurcov-10750796.html Ссылка скопирована

Один простой ингредиент спасает огурцы от болезней и дает огромный урожай

Вы узнаете:

Чем полезна сода для огурцов

Сколько соды на ведро воды нужно для полива огурцов

Многие садоводы сталкиваются с низким урожаем огурцов. К концу сезона плодоношение снижается, особенно при понижении ночных температур. Огурцы становятся вялыми, желтеют, горчат, появляются пустоты. Кроме того, растения подвержены фитофторозу и хлорозу. Решить эту проблему можно при помощи соды.

Главред разобрался, как правильно подкармливать огурцы содой.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

В чем польза соды для огурцов

Как рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО, сода — лучшая подкормка для огурцов при правильном применении. Она может дать огромный урожай и продлить плодоношение до сентября и даже октября в южных регионах.

Преимущества соды:

стимулирует обильное плодоношение, даже у слабых и чахлых кустов;

увеличивает урожайность;

избавляет от пожелтения, фитофтороза и хлороза;

омолаживает плети и кусты огурцов;

огурцы растут ровные, без пустот и горечи, независимо от сорта;

растения обновляются и плодоносят как в начале сезона.

Итак, отвечая на вопрос, какая самая лучшая подкормка для огурцов, ответ будет - сода. Главное - приготовить ее правильно. Неправильное приготовление делает подкормку бесполезной или даже вредной, так как может погубить кусты).

Прежде всего, важно использовать точную дозировку и правильную посуду.

Вам понадобится только пластиковая емкость (например, ведро) или стеклянная банка. Категорически нельзя использовать эмалированные или алюминиевые кастрюли.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Ингредиенты:

500 мл горячей (не кипятка, а остывшей) воды;

1 чайная ложка пищевой соды (с горкой);

1 чайная ложка сухих дрожжей;

1 капля йода.

Сначала нужно влить 500 мл горячей воды в выбранную емкость. Добавить 1 чайную ложку соды, тщательно размешать. Дать настояться 30 минут.

Далее в раствор добавляют 1 чайную ложку сухих дрожжей и хорошо размешивают.

Потом добавьте 1 каплю йода и снова хорошо размешайте.

Полученный концентрат нужно развести в пяти литрах отстоявшейся воды.

Этой подкормкой поливают из расчета один литр под каждый куст огурцов. При пожелтении листьев можно также обрабатывать по листу.

Садовод утверждает, что после применения этой подкормки огурцы обновляются и начинают бешено плодоносить, как в начале сезона.

Смотрите видео - Чем удобрить огурцы в открытом грунте:

Как писал Главред, опытные огородники используют яичную скорлупу как природное удобрение для огурцов. Вместе с молоком и дрожжами она стимулирует рост и защищает растения.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред