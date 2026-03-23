Большинство делают "на глаз": без чего подкормка чеснока не даст результата

Руслан Иваненко
23 марта 2026, 20:18
Автор канала посоветовал повторить подкормку через 2–3 недели в зависимости от погодных условий.
Когда и как переходить на калийно-фосфорные смеси

Вы узнаете:

  • Как правильно увлажнить почву перед внесением удобрений
  • Какие пропорции раствора азота и магния использовать
  • Как избежать избытка азота и стимулировать луковицу

Весенний период является определяющим для урожайности озимого чеснока, ведь именно сейчас формируется потенциал будущих головок. В 2026 году огородники столкнулись с нестабильной погодой — резкими перепадами температур и ночными заморозками, которые повлияли на состояние растений.

Главред решил рассказать, как после зимы можно эффективно восстановить озимый чеснок.

Опытный садовод и автор YouTube-канала "Дача Агронома" поделился проверенной схемой ухода, которая помогает быстро активизировать рост культуры.

По словам эксперта, характерным признаком повреждения являются подсохшие кончики листьев. В то же время это не критично — при правильной агротехнике растение быстро восстанавливается.

Важным ориентиром для начала подкормки является температура почвы, которая должна стабильно превышать +7,5°C. Если на растении уже сформировалось не менее четырех листьев, оно готово к активному питанию. Легкий синеватый оттенок листьев в этот период свидетельствует о естественном закаливании.

Первый этап подкормки

Первый этап подкормки предусматривает внесение азотно-магниевого раствора. Оптимальная формула включает аммиачную селитру и сульфат магния в равных пропорциях. На 10 литров воды добавляют по 20 граммов каждого компонента — это примерно одна столовая ложка с горкой.

Технология внесения имеет принципиальное значение. Эксперт подчеркнул, что внесение удобрений в сухую почву значительно снижает их эффективность.

Правильный подход включает предварительное увлажнение грядки, последующее внесение раствора из расчета одно ведро на квадратный метр и завершающий полив чистой водой. Это позволяет доставить питательные вещества непосредственно к корневой системе.

Второй этап подкормки

Вторая подкормка проводится через 14–21 день в зависимости от погодных условий. В случае теплой весны интервал сокращают, а при прохладной — увеличивают. При этом состав удобрений остается неизменным.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок

Такой подход позволяет максимально использовать весенний ресурс роста и сформировать устойчивость растений к стрессам в летний период.

Подробнее о подкормке озимого чеснока смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

