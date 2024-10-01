Что значит "зіркий": мало кто знает истинное значение слова

Большинство из нас знакомы с более распространенным синонимом этого слова.

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Что значит "зіркий"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Нередко можно услышать такой термины, как "зіркий", но не все догадываются, что это слово на самом деле означает.

Однако большинство из нас знакомы с более распространенным синонимом этого слова. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Кто-то сказал, что неважно, насколько хорошее ваше зрение, потому что главного глазами не увидишь - только сердцем. Но давайте поговорим о зрении. Человека, который имеет хорошее зрение, называют "гострозорим". У этого слова есть синоним - слово "зіркий". То есть, если у вас хорошее зрение, вы "гострозора зірка людина", - объяснила Багний. видео дня

Также она добавила, что слово "зіркий" употребляется также в переносном значении.

"Так называют бдительных внимательных людей, которые замечают абсолютно все вокруг. Кстати, иметь хорошее зрение при этом не обязательно", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "зіркий":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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