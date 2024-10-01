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Что значит "зіркий": мало кто знает истинное значение слова

Алёна Воронина
1 октября 2024, 04:45
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Большинство из нас знакомы с более распространенным синонимом этого слова.
Ольга Багний, украинский язык
Что значит "зіркий"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Нередко можно услышать такой термины, как "зіркий", но не все догадываются, что это слово на самом деле означает.

Однако большинство из нас знакомы с более распространенным синонимом этого слова. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Кто-то сказал, что неважно, насколько хорошее ваше зрение, потому что главного глазами не увидишь - только сердцем. Но давайте поговорим о зрении. Человека, который имеет хорошее зрение, называют "гострозорим". У этого слова есть синоним - слово "зіркий". То есть, если у вас хорошее зрение, вы "гострозора зірка людина", - объяснила Багний.

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Также она добавила, что слово "зіркий" употребляется также в переносном значении.

"Так называют бдительных внимательных людей, которые замечают абсолютно все вокруг. Кстати, иметь хорошее зрение при этом не обязательно", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает "зіркий":

@sametak1064 Головного глазами не увидишь, или Как назвать человека, который имеет хорошее зрение #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний как сказать на украинском "паєтки". На самом деле вместо этого слова нужно использовать другой благозвучный украинский термин.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "гарна тюль" и какой ошибки надо избегать, "как огня". Довольно часто эти слова употребляют так, будто они женского рода, хотя на самом деле это не так.

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