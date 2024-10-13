Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"

Украина может получить немало ценной информации по обломкам дрона, пишет ВВС.

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Дрон "Охотник" был сбит на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Стали известны новые подробности уничтожения в районе Константиновки Донецкой области новейшего дрона россиян С-70 "Охотник".

Оккупанты, скорее всего, потеряли контроль над своим беспилотником, возможно из-за глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы, пишет BBC.

Как отмечают разработчики, обнаружить подобный дрон затруднительно и ему почти нет аналогов в мире.

"На кадрах с уничтожением объекта четко видны две белые линии — вторая, очевидно, происходит от российского самолета Су-57, который преследовал "беглеца", — сказано в материале.

Аналитики убеждены, что сбой в работе беспилотника-невидимки большой удар для российских военных. Считается, что всего россияне изготовили четыре прототипа С-70 "Охотник" — возможно, что сбитый в небе над Украиной был самым совершенным из них. И Украина еще может получить немало ценной информации по обломкам дрона.

Теперь появилась возможность узнать, есть ли у него собственные радары для поиска целей, или заранее запрограммированы боеприпасы с координатами, куда нужно попасть, говорят эксперты.

Инцидент показывает, что "россияне не стоят на месте", полагаясь на свои огромные человеческие ресурсы и обычные вооружения. Они работают над новыми и более умными способами ведения войны.

Поражение ВСУ российского СУ-57 8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции сначала сообщили о поражении одного современного российского истребителя Су-57. Впоследствии в ГУР заявили, что пораженных истребителей Су-57 могло быть два. При этом в ведомстве лишь констатировали сам факт поражения, однако не рассказали ни о средствах поражения, ни о том, чья это операция. Однако поражение российского Су-57 стало первым случаем в истории.

Что известно о дроне С-70 "Охотник"

Он весит более 20 тонн и, по некоторым данным, имеет дальность полета 6 000 км. Выполненный в форме стрелы, он очень похож на американский X -47B.

Дрон РФ может нести бомбы для поражения наземных и воздушных целей, а также вести разведку. Его россияне разрабатывали с 2012 года для совместной работы в паре с истребителями Су-57.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что ВСУ затрофеили уникальное российское оружие. 5 октября вблизи города Часов Яр Донецкой области был сбит большой российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник". Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников и реактивным двигателем существует всего несколько единиц.

Напомним, ранее военные 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении Донбасса. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен метким выстрелом из ПЗРК.

Также украинские защитники уничтожили российский Су-34 в Курской области. Самолет ликвидировали во время выполнения боевого задания зенитчики Воздушных Сил ВС Украины.

Смотрите видео - что скрывает С-70 "Охотник":

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