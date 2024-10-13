Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"

Алексей Тесля
13 октября 2024, 10:42обновлено 13 октября, 11:15
2725
Украина может получить немало ценной информации по обломкам дрона, пишет ВВС.
Охотник
Дрон "Охотник" был сбит на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Стали известны новые подробности уничтожения в районе Константиновки Донецкой области новейшего дрона россиян С-70 "Охотник".

Оккупанты, скорее всего, потеряли контроль над своим беспилотником, возможно из-за глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы, пишет BBC.

Как отмечают разработчики, обнаружить подобный дрон затруднительно и ему почти нет аналогов в мире.

"На кадрах с уничтожением объекта четко видны две белые линии — вторая, очевидно, происходит от российского самолета Су-57, который преследовал "беглеца", — сказано в материале.

Аналитики убеждены, что сбой в работе беспилотника-невидимки большой удар для российских военных. Считается, что всего россияне изготовили четыре прототипа С-70 "Охотник" — возможно, что сбитый в небе над Украиной был самым совершенным из них. И Украина еще может получить немало ценной информации по обломкам дрона.

Теперь появилась возможность узнать, есть ли у него собственные радары для поиска целей, или заранее запрограммированы боеприпасы с координатами, куда нужно попасть, говорят эксперты.

Инцидент показывает, что "россияне не стоят на месте", полагаясь на свои огромные человеческие ресурсы и обычные вооружения. Они работают над новыми и более умными способами ведения войны.

Поражение ВСУ российского СУ-57

8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции сначала сообщили о поражении одного современного российского истребителя Су-57.

Впоследствии в ГУР заявили, что пораженных истребителей Су-57 могло быть два. При этом в ведомстве лишь констатировали сам факт поражения, однако не рассказали ни о средствах поражения, ни о том, чья это операция. Однако поражение российского Су-57 стало первым случаем в истории.

Что известно о дроне С-70 "Охотник"

Он весит более 20 тонн и, по некоторым данным, имеет дальность полета 6 000 км. Выполненный в форме стрелы, он очень похож на американский X -47B.

Дрон РФ может нести бомбы для поражения наземных и воздушных целей, а также вести разведку. Его россияне разрабатывали с 2012 года для совместной работы в паре с истребителями Су-57.

Су-57 инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что ВСУ затрофеили уникальное российское оружие. 5 октября вблизи города Часов Яр Донецкой области был сбит большой российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник". Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников и реактивным двигателем существует всего несколько единиц.

Напомним, ранее военные 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении Донбасса. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен метким выстрелом из ПЗРК.

Также украинские защитники уничтожили российский Су-34 в Курской области. Самолет ликвидировали во время выполнения боевого задания зенитчики Воздушных Сил ВС Украины.

Смотрите видео - что скрывает С-70 "Охотник":

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны война на Донбассе война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:42Мир
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

12:25Синоптик
Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

Ювелирный этикет: как правильно носить украшения

Ювелирный этикет: как правильно носить украшения

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

Последние новости

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

11:32

РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

10:42

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"Видео

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: кому ждать прибыли

Реклама
10:14

Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

09:59

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

09:52

РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое "горячее" направлениеВидео

09:11

РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности

08:48

ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направлениеВидео

08:03

"Это подорвет усилия Украины": армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink - ISW

06:24

ООН помогла остановить Ирак в Кувейте, в чем же отличие с РФ и Украиной?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

05:10

Как сделать идеальный букет невесты своими рукамиВидео

04:40

Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы

03:34

Россия может остаться без поддержки Китая и Индии: топ-генерал США назвал условие

Реклама
02:30

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

01:30

Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом

12 октября, суббота
23:59

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

22:57

Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ

22:54

"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

22:15

Китайский гороскоп на июнь 2024:

21:54

Уже в ближайшие дни: украинцам представят "план победы" - Подоляк

21:03

РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

20:47

Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

20:34

Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

19:53

Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинскомВидео

19:37

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиямиВидео

19:31

"Справедливая мобилизация": в 3 ОШБр отреагировали на массовые рейды ТЦКВидео

19:12

В Курской области мы допустили стратегическую ошибкумнение

18:37

Страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным - The Telegraph

18:32

Скандал Олимпиады 2024: живое выступление Селин Дион назвали фейкомВидео

18:28

В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение

17:56

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с ПутинымВидео

17:33

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

17:27

Россияне изменили тактику обстрелов: Ким раскрыл интересную особенность ударов РФ

Реклама
17:01

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врагаВидео

16:44

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

16:44

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

16:40

Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

16:20

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

16:03

"Решение завершать эту фазу войны принято": эксперт указал на важный момент

15:58

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

15:52

Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звукВидео

15:42

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

15:34

Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять