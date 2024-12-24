"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

Что сказал Зеленский:
- Украина второй раз отмечает Рождество в одну дату
- Все украинцы, где бы они ни были, сегодня объединены
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества. Он подчеркнул, что украинцы уже второй раз отмечают Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна, написал глава государства в Telegram.
"Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что единство и тепло друг к другу украинцев и является настоящим духом Рождества и его уникальной атмосферой. Несмотря на все украинцы сохраняют ее внутри и делятся ею с теми, кто рядом.
Смотрите обращение Зеленского:
Заявления Зеленского - последние новости
Напомним, Владимир Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в том, что ему нужны только деньги и ему безразлично на жизнь украинцев после его визита в Москву.
Ранее Главред писал, что президент Украины озвучил задачу для дипломатов на следующий год, а именно главной целью является усиление позиции Украины для установления справедливого мира.
Накануне также стало известно, что по словам Владимира Зеленского в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.
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Когда в Украине празднуют Рождество
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.
В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.
24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.
Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.
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