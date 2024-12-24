"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

Несмотря на все беды, которые принесла агрессор Россия, ей не удалось захватить или уничтожить главное.

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Несмотря на все трудности украинцы объединены рождественской атмосферой / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

Украина второй раз отмечает Рождество в одну дату

Все украинцы, где бы они ни были, сегодня объединены

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества. Он подчеркнул, что украинцы уже второй раз отмечают Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна, написал глава государства в Telegram.

"Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов", - подчеркнул он.

видео дня

Зеленский отметил, что единство и тепло друг к другу украинцев и является настоящим духом Рождества и его уникальной атмосферой. Несмотря на все украинцы сохраняют ее внутри и делятся ею с теми, кто рядом.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите обращение Зеленского:

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Напомним, Владимир Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в том, что ему нужны только деньги и ему безразлично на жизнь украинцев после его визита в Москву.

Ранее Главред писал, что президент Украины озвучил задачу для дипломатов на следующий год, а именно главной целью является усиление позиции Украины для установления справедливого мира.

Накануне также стало известно, что по словам Владимира Зеленского в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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