"РФ утилизирует их": Зеленский назвал потери северокорейских солдат

Россия постоянно бросает северокорейских солдат в штурмы.

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Потери северокорейских солдат в Курской области перевалили за 3 тысячи / Коллаж: Главред, фото 31 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

В Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он акцентировал на том, что РФ "просто утилизирует в штурмах" северокорейских солдат.

"Почему корейцы должны воевать за Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит. И, к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи. Хотя для каждого государства - и рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других, также государствам в нашем регионе и где угодно в мире - это угроза", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Путин помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве. Он даже передает Северной Корее военные технологии.

"Когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже. Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы мира достичь", - добавил он.

Помощь Северной Кореи оккупантам - что известно

Главред ранее сообщал, что в ГУР раскрыли, как КНДР вооружает Москву. С октября 2024 года КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ, говорится в заявлении.

Что известно об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Также недавно стало известно, что сам новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет переговоров с КНДР. С одной стороны, Трамп может занять более снисходительную позицию к РФ по сравнению с администрацией Байдена, а с другой стороны, ему нужно будет найти ответы на вызовы, связанные с ядерной программой Северной Кореи.

Стало также известно, как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне. В обмен на военную помощь Кремль поставляет КНДР нефть, несмотря на санкции ООН. КНДР также, вероятно, получила от России системы ПВО или пушечные установки.

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