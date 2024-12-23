Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали военный аэродром "Миллерово". В Сети появились видео.
На кадрах видно, как российские силы ПВО пытаются сбить ударные беспилотники. Также видны кадры со взрывами.
Это подтверждает и российское Минобороны. Там утверждают, что оккупанты якобы смогли сбить "9 украинских летательных аппаратов".
Местные Telegram-каналы отмечают, что на одной из улиц поднялся пожар в результате падения обломков.
"Подписчики сообщают, что якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежития", - пишет один из пабликов.
Смотрите видео об атаке на аэродром "Миллерово":
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко акцентировал на том, что "Миллерово" является стратегическим для РФ аэродромом в Ростовской области.
"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины".
Атаки дронов по РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.
21 декабря в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) также прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.
Кроме того, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.
Читайте также:
- "Будет серьезный конфликт": Словакия угрожает Украине из-за российского газа
- "Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти
- Бойцов ПВО "бросают" в пехоту: в Генштабе ВСУ объяснили, что происходит
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред