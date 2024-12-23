Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

Ангелина Подвысоцкая
23 декабря 2024, 23:05
370
Аэродром "Миллерово" в Ростовской области был атакован ударными беспилотниками.
удар по Миллерово
Российский аэродром Миллерово под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали военный аэродром "Миллерово". В Сети появились видео.

На кадрах видно, как российские силы ПВО пытаются сбить ударные беспилотники. Также видны кадры со взрывами.

Это подтверждает и российское Минобороны. Там утверждают, что оккупанты якобы смогли сбить "9 украинских летательных аппаратов".

видео дня

Местные Telegram-каналы отмечают, что на одной из улиц поднялся пожар в результате падения обломков.

"Подписчики сообщают, что якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежития", - пишет один из пабликов.

Смотрите видео об атаке на аэродром "Миллерово":

удар по Миллерово
Российский аэродром Миллерово под атакой дронов / фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко акцентировал на том, что "Миллерово" является стратегическим для РФ аэродромом в Ростовской области.

"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины".

Атаки дронов по РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.

21 декабря в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) также прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.

Кроме того, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Миллерово вторжение России
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

23:05Украина
"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

22:36Украина
В Раде сделали заявление о демобилизации военных и назвали главный приоритет

В Раде сделали заявление о демобилизации военных и назвали главный приоритет

21:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех

Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех

Гороскоп на сегодня 24 декабря: Овнам - райский период, Козерогам - невероятная удача

Гороскоп на сегодня 24 декабря: Овнам - райский период, Козерогам - невероятная удача

Миллионы боеприпасов и сотни ракет: КНДР увеличила поставки оружия в РФ - WSJ

Миллионы боеприпасов и сотни ракет: КНДР увеличила поставки оружия в РФ - WSJ

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

Окружение ВСУ в Макаровке: в Силах обороны прояснили ситуацию

Окружение ВСУ в Макаровке: в Силах обороны прояснили ситуацию

Последние новости

23:05

Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

22:36

"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

22:18

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

22:06

Сокращение атак Шахедами в декабре: Британская разведка назвала причину "затишья"

21:47

Собрались за пятым: Инна Мирошниченко заговорила про нового ребенка

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:31

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

21:15

В Раде сделали заявление о демобилизации военных и назвали главный приоритет

21:12

Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа

21:09

Что будет, если добавить мед в горячий чай: миф или серьезная опасность

Реклама
20:35

Рождественское перемирие от Орбана: что за этим стоитмнение

20:29

Счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек

20:27

Сколько можно хранить икру после открытия: совет для хозяек на Новый год

20:18

"Позорная политика": в МИД разнесли Фицо после его встречи с Путиным в Москве

19:55

Могут ли в Украине изменить закон о мобилизации: в Раде ответили

19:54

Куда лучше поставить орхидею: эксперты назвали идеальное место в доме

19:39

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

19:25

Тысячи северокорейцев уничтожены: Зеленский назвал потери КНДР на Курщине

19:22

Зачем класть горчицу в обувь: простой трюк, чтобы не мерзнуть холодной зимой

19:12

Женщины "голодные": преподаватель КНУ оскандалился заявлением о миротворцах и демографииВидео

18:43

Лучшие подержанные авто: точный рейтинг от экспертов - все до $5000

Реклама
18:42

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой новости компании

18:26

Такие большие, а трусы: действительно ли слоны боятся мышей - ответ ученых

18:22

Популярная украинская певица перенесла экстренную операцию

18:16

Угроза масштабного штурма РФ на Херсонщине: в ВСУ сделали заявление

17:53

Ракета "Орешник" не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

17:48

Как очистить кран от ржавчины: легкий, быстрый и рабочий способВидео

17:25

Олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга впервые стала мамой - подробности

17:22

Как вывести из квартиры черных тараканов: 5 шагов, чтобы уничтожить вредителей наповалВидео

17:18

"Окружение" ВСУ на востоке: в ОСГВ "Хортица" сделали важное заявление

17:06

Покровском не ограничатся: какой город может стать следующей целью РФ на Донбассе

16:53

Начался пожар: дроны атаковали крупнейший военный полигон РФ - детали

16:17

С Patriot, IRIS-T и Leopard: в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине

15:59

Стремительный рост цен: в Украине резко подорожали некоторые овощи и фрукты

15:49

Фицо нарвался на критику: в Литве и Чехии резко высказались о "вояже" в Москву

15:48

Как очистить плиту от старого жира и нагара: легкий и быстрый способВидео

15:34

Россияне "пушечным мясом" хотят прорвать оборону ВСУ: что происходит на Курщине

15:17

Что будет, если крутить шапку в руках: священник дал окончательный ответ

14:56

Графики возвращаются: в Украине ввели экстренные отключения света - детали

14:51

"В РФ считают, что Трамп бросит Украину им в пасть": что планирует Путин - прогноз СотникаВидео

14:44

Звезды "Бісової пательні" на 2+2 рассказали, как будут встречать Новый год-2025

Реклама
14:38

"Помощь Путину аморальна": Зеленский резко отреагировал на визит Фицо в РФ

14:34

Доллар и евро "упали": сколько стоит валюта после выходных

14:12

Шишки - принесут богатство, а птицы - вести: какими игрушками стоит украсить елку

14:09

Нацотбор на Евровидение-2025: кто стал жюри конкурса

13:59

Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: ответ удивит

13:47

Чем убрать суперклей от линолеума или ламината: рабочий и эффективный способВидео

13:34

Какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество: синоптик предупредила об изменениях

13:30

Гороскоп на 2025 год: время завершения войны и начала новой пандемии – чего ждать от года ЗмеиВидео

13:14

Оккупанты могут готовить новое наступление: Андрющенко указал на важный момент

13:13

Окружение ВСУ в Макаровке: в Силах обороны прояснили ситуацию

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять