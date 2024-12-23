Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"

Аэродром "Миллерово" в Ростовской области был атакован ударными беспилотниками.

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Российский аэродром Миллерово под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. Беспилотники атаковали военный аэродром "Миллерово". В Сети появились видео.

На кадрах видно, как российские силы ПВО пытаются сбить ударные беспилотники. Также видны кадры со взрывами.

Это подтверждает и российское Минобороны. Там утверждают, что оккупанты якобы смогли сбить "9 украинских летательных аппаратов".

видео дня

Местные Telegram-каналы отмечают, что на одной из улиц поднялся пожар в результате падения обломков.

"Подписчики сообщают, что якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежития", - пишет один из пабликов.

Смотрите видео об атаке на аэродром "Миллерово":

Российский аэродром Миллерово под атакой дронов / фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко акцентировал на том, что "Миллерово" является стратегическим для РФ аэродромом в Ростовской области.

"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины".

Атаки дронов по РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.

21 декабря в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) также прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.

Кроме того, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

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