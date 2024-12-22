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По меньшей мере 10 взрывов: в Орле поднялось пламя до небес на ценном объекте

Даяна Швец
22 декабря 2024, 07:53
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Нефтебаза вспыхнула в поселке Стальной Конь в Орле после атаки беспилотников.
Орел, взрыв
На нефтебазе в Орле прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скрины

Что случилось:

  • Орловская область оказалась под атакой
  • На еще одном НПЗ России "снова произошло возгорание"

В ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил этот инцидент, отметив, что "снова произошло возгорание" на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

видео дня

"Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", - говорится в сообщении.

В интернете уже появились видео момента атаки.

Нападение орла
Атака на Орел / фото: тг-канал Главред

Интересно, что всего несколько дней назад, 14 декабря, в Орловской области также прогремели взрывы. Тогда местные паблики сообщали о повреждении нефтебазы, а Генштаб ВСУ подтвердил успешность атаки.

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ", - отмечалось в сообщении.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Атаки по России - другие интересные новости

Как писал Главред, вчера, 21 декабря стало известно, что сразу несколько городов РФ атаковали дроны. Жители сообщили об около десяти мощных взрывах, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей.

Впоследствии стало известно, что после атаки БпЛА пороховой завод в Казани разрывают взрывы. После атак дронов, которые предшествовали взрывам, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, в ЦПД назвали еще некоторые цели, которые могли атаковать дроны. Казань должна стать столицей независимого Татарстана, считает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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