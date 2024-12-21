Путин вел себя странно во время прямой линии: эксперт указал на болезнь диктатора

По мнению экспертов, Путин сейчас выглядит не очень хорошо и чувствует себя так же.

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Путин вел себя неординарно во время конференции, считают эксперты / Коллаж: Главред, фото: скрин, Kremlin.ru

О чем речь:

У Путина, по мнению Сидельникова, прогрессирует ментальная болезнь

Диктатор вел себя странно во время обращения, что тоже может свидетельствовать о проблемах самочувствия

Так называемая "прямая линия" российского диктатора Владимира Путина является лишь срежиссированным шоу, которое, по словам Андрея Сидельникова, лидера международного движения "Говорите громче!", демонстрирует его психологические проблемы.

В разговоре с каналом FREEДОМ Сидельников отметил, что обвинения Путина в адрес президента Украины в "нелегитимности" являются проявлением психологического комплекса. Причина этого - изоляция Путина от мировых лидеров, которые не приняли его в свой "клуб".

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"Ментальная болезнь у него прогрессирует. Сложное детство в подворотне дает сегодня о себе знать. Он не наигрался, видимо, в войнушку солдатиками... Часто бывает, когда в пожилом возрасте люди впадают в детство. У него такая история началась, видимо, уже достаточно давно, и прогрессирует. Поэтому обсуждать конкретно его заявления, мне кажется, нет никакого смысла, потому что действительно человек болен", - считает гость эфира.

Кроме этого, по мнению эксперта, Путин, участвуя в таком формате, наслаждался своей властью и мнимой силой, одновременно проявляя неадекватные реакции.

"Где-то он якобы шутит, пытается таким домашним парнем показаться, но это уже действительно старческий маразм, как минимум, когда он совершенно неадекватно реагирует на вопросы. Хотя вопросы все согласованы. Мы прекрасно знаем, как организовываются такие "прямые линии". Там нет ни одного вопроса, который бы не был бы согласован и случайно его задал бы один или другой журналист. Поэтому все вопросы проговорены. Домашние заготовки изготовлены. Более того, ему подсказывали цифры и моментально ориентировали по тем или иным вещам", - комментирует лидер международного движения "Говорите громче!".

В свою очередь политтехнолог Михаил Шейтельман, комментируя ситуацию для 24 Канала, обратил внимание на то, что Путин более двух недель не появлялся на публике после саммита БРИКС в Казани и форума на Валдае. Он предположил, что это произошло из-за проблем со здоровьем, которые требовали помощи врачей и лекарств.

"Очевидно, что ему нужна помощь каких-то лекарств и врачей. Не знаю каких точно, но на этот раз было что-то серьезное, если исчез на 2 недели",- подчеркнул Шейтельман.

Однако в разгар ударов ракетами ATACMS по территории России было необходимо успокоить российскую армию, поэтому срочно создали видео, в котором Путин объявляет о баллистической ракете "Орешник".

По словам Шейтельмана, это видео снимали в спешке и, возможно, частично использовали технологии искусственного интеллекта.

"Они сняли не реальную картинку. Использовали искусственный интеллект. Это настоящий Путин, но сняли только часть его тела. Очевидно, он сейчас выглядит не очень хорошо и чувствует себя так же. Изображение рук как раз собрали в целую картинку на монтаже",- отметил Михаил Шейтельман.

СМИ также публиковали "свежие" видео Путина со встречами с региональными лидерами, однако анализ разговоров показал, что эти кадры могли быть записаны год или полгода назад.

Слухи о болезни Путина - что известно

Как рассказывал Главред, СМИ раскрыли страшный диагноз главы РФ. У Путина нашли признаки смертельной болезни.

А во время обращения вечером 21 ноября поведение Путина удивило журналистов. В Bild заметили, что диктатор записал видео, во время которого совершенно не двигал руками или пальцами.

Также и США раскрыли неожиданный диагноз главы Кремля. Американский адвокат Эд Стир, который работал прокурором и специализировался на организованной преступности и коррупции утверждает, что у Путина целый "букет болезней".

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Кто такой Андрей Сидельников Андрей Сидельников - политик, лидер российского молодежного оппозиционного движения "Пора", лидер международного движения "Говорите громче!", лондонский политэмигрант.

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