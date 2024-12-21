Тайные переговоры Киева и Москвы: о чем идет речь и при чем здесь Азейбарджан

О чем идет речь:
- Почему ЕС обратился к Азербайджану
- Достигли ли согласия Украина и Россия
Киев и Москва провели переговоры при посредничестве Азербайджана о продлении транзита российского газа через территорию Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в азербайджанской энергетической компании SOCAR.
По данным издания, Евросоюз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой помочь организовать переговоры с Россией о соглашении, срок действия которого завершается в этом году.
По данным источников, переговоры между энергетическими компаниями Украины и России продолжались почти год.
Руководители компаний встречались с высокопоставленными представителями украинской стороны 2 мая в Стамбуле и 29 августа в Вене.
Однако, как отмечает Reuters, сторонам не удалось прийти к согласию по условиям соглашения.
Транзит газа из России в Европу через Украину - главные новости
Как сообщал Главред, в конце ноября Газпром принял решение по транзиту газа через Украину. Таким образом объемы поставок газа в Европу из РФ снизятся на пятую часть.
Теперь Словакия угрожает Украине из-за российского газа. Фицо официально предупредил Украину о "серьезном конфликте" в случае прекращения транзита.
Однако, несмотря на все, ЕС таки готов завершить транзит топлива РФ через Украину. Более того, уже есть транспортная инфраструктура и существуют различные маршруты поставки как для СПГ, так и для импорта трубопроводов.
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Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина - Россия - Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи стороны поставили за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.
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