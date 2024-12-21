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"Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2024, 00:41
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Сейчас Украина нуждается в современных образцах вооружения.
АФУ, мобилизация
В Украине не будут снижать мобилизационный возраст до 18-ти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Верховной Раде Украины заговорили о снижении мобилизационного возраста до 18-20 лет уже в 2025 году. Нардеп и советник комитета ВР по вопросам экономического развития Федор Вениславский прокомментировал эту информацию, сообщает РБК-Украина.

Он акцентировал на том, что сейчас не идет речь о снижении мобилизационного возраста. Сейчас в первую очередь Украине необходимо современное вооружение.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности - это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот урон, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", - пояснил Вениславский.

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Он также добавил, что сейчас отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.

"Даже если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это достаточно длительный процесс".

К тому же он не считает, что голосов депутатов хватит для принятия решения о снижении мобилизационного возраста.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Верховной Раде пока не рассматриваются законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг эти слухи и назвал их манипулятивными и безосновательными.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Представитель оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский также отметил, что потребности в мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет пока нет. По его словам, мобилизационный ресурс в стране достаточен для обеспечения потребностей армии.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от международных партнеров по снижению мобилизационного возраста, но отметил, что ключевым является не возраст мобилизованных, а технологический уровень армии.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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