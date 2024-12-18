'Это не честно': Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

Президент считает, что в условиях современной войны важнее обращать внимание на технологический уровень армии, а не на возраст мобилизованных.

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Зеленский раскритиковал призывы к снижению мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина слышала сигнал от своих партнеров о снижении мобилизационного возраста

В войне важнее технологичность армии, а не возраст военного

Заявления о снижении призывного возраста являются "политическими играми"

Украина получила сигналы от международных партнеров о снижении мобилизационного возраста. Однако ключевым является не возраст мобилизованных, а технологический уровень армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien.

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что "давайте снижайте возраст мобилизации". Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая", - рассказал Зеленский. видео дня

Президент подчеркнул, что в условиях современной войны важно учитывать не только количество военных, но и их возможность использовать высокотехнологичное оборудование.

"Это не только о траншеях. Это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны и артиллерия, дальнобойное оружие, это авиация. Без прикрытия неба как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают", - отметил глава государства.

По его словам, заявления лидеров о снижении призывного возраста являются "политическими играми". Зеленский подчеркнул, что эффективность армии значительно зависит от технологических возможностей, а не только от физической силы молодежи.

"Понятно, что чем моложе человек, тем он физически сильнее. Но для меня важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи. Поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Все же технологичность сегодня - это номер один. Война - это не Первая мировая, это не рукопашный бой. Это бой оружия, интеллекта, технологий. И на это надо давать разрешения, деньги, партнеры должны давать лицензии", - добавил президент.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение призывного возраста в Украине - последние новости

Напомним, в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Федор Вениславский опроверг слухи об обязательной мобилизации женщин или 18-24-летних после базовой военной подготовки, отметив, что такие заявления - это манипуляции.

Также спикер оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский заявил, что Украина пока не нуждается в мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет. По его словам, мобилизационного ресурса достаточно для нужд армии.

Как сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил обеспокоенность относительно мобилизации молодых людей от 18 лет, указывая на возможные негативные последствия для будущего страны. Он считает, что наиболее эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста (30-45 лет).

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Что известно о Le Parisien? Le Parisien - французская ежедневная газета, которая охватывает международные и национальные новости, а также новости о жизни Парижа и его пригородов.Газета была основана как "Le Parisien libéré" Эмильеном Амори в 1944 году, а в 1986 название было изменено на текущее, пишет Википедия.

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