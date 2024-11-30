Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

Чем больше мужчины будут идти на коммуникацию, тем будет лучше, считает Тимочко.

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Уменьшат ли мобилизационный возраст в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр имени короля Даниила

Главные тезисы:

Как сократить способы "уклонения" от армии

Изменят ли процесс бронирования

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, убежден, что надо сокращать различные способы уклонения от службы в армии.

"По вопросу о снижении мобилизационного возраста, думаю, что правда посередине. Нужно максимально сократить уклонение от несения военной службы. Командиры на передовых позициях воспринимают ситуацию, как она происходит на поле боя и какое пополнение к ним приходит, поэтому у некоторых может создаваться впечатление, что мужского населения в возрасте 25-40 лет, которое по сути находится на пике своих физических возможностей, мало. Речь на самом деле не о 18 летних ребятах, организмы которых еще формируются. Как показала практика масштабных военных операций, на одних молодых лицах такого возраста не вытянешь. Нельзя говорить, что это точно переломит ход боевых действий, потому что ход событий переломит оружие", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ в эфире "Еспресо". видео дня

По словам Тимочко, надо говорить о сокращении способов "уклонения" от армии, а здесь речь идет и о переростках-студентах, и об ограничении в бронировании.

Кстати, следует обратить серьезное внимание на общественные организации (ОО), которые считаются бенефициарами привлечения донорских средств, то они могут тоже бронировать членов своих ОО. Это нонсенс, потому что эти ОО и есть для того, чтобы работать на волонтерских началах. А бронирование могут у них происходить на фонде заработных плат, однако, если это ОО, то есть вопрос налогов и и других нюансов.

"Надо пристальнее и больше работать с теми гражданами, которые зарегистрировались в учете "Резерв +", что уже сделало более 5 млн украинцев. Чем больше мужчины будут идти на коммуникацию, тем будет лучше. Речь идет и о работе депутатов, которые имеют достаточное влияние внутри общества. Мы находимся в условиях тяжелой войны и должны постоянно предлагать новые пути решений, чтобы победить врага", - резюмировал Иван Тимочко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что боец ВСУ Андрей Кривущенко разъяснил, почему не следует спешить мобилизовать 18-летних. Военный добавил, что после победы нужно отстраивать Украину и для этого будут нужны молодые и светлые головы, которые сейчас учатся и становятся специалистами.

В Кабмине сообщили, что некоторые отсрочки от мобилизации теряют силу 28 февраля. Для бронирования теперь зарплата на предприятии теперь должна быть не ниже 20 тысяч гривен, а сотрудник должен уточнить свои данные и не находиться в списке разыскиваемых лиц.

Стало известно, что еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации. По словам народного депутата Гончаренко, законопроект поможет упростить порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

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