Удар ракетами ATACMS по аэродрому РФ: ВСУ могли поразить 'жирные' цели

Враг спрятал свою авиацию на авиабазах на расстоянии более 300 километров от линии боестолкновения.

https://glavred.info/ukraine/udar-raketami-atacms-po-aerodromu-rf-vsu-mogli-porazit-zhirnye-celi-10618349.html Ссылка скопирована

Удар по аэродрому "Халино" / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Главное из заявления эксперта:

Ракетами ATACMS был атакован аэродром "Халино"

Под удар могли попасть несколько самолетов Су-25

Главной задачей удара было вывести из строя техническое оборудование аэродрома

25 ноября ракетами ATACMS была атакована авиационная база "Халино". Этот аэродром является ближайшим к месту боев Курской операции. В результате атаки могли быть выведены из строя несколько самолетов Су-25. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

По его словам, россияне переместили базирование своих самолетов на аэродромы, где осуществляется полное их обслуживание. Свою авиацию враг спрятал на авиабазах на расстоянии более 300 километров от линии боестолкновения.

видео дня

Свитан также подчеркнул, что аэродромы, с которых были переброшены самолеты, до сих пор используются как оперативные аэродромы подскока. И в таком режиме на них могли находиться самолеты типа Су-25.

"Эти самолеты оптимально снаряжались боеприпасами во время выполнения непосредственных задач. Им гораздо удобнее выполнять боевую задачу, взлетая с аэродрома "Халино", откуда подлетное время составляет несколько десятков минут", - подчеркнул он.

Свитан предполагает, если 90% самолетов Россия перебазировала вглубь своей территории, то среди 10%, которые остались ближе к границе с Украиной, могли остаться те же Су-25.

"Также часть самолетов во время перебазирования не может подняться в воздух по разным причинам, например, из-за эксплуатационных ремонтных работ, которые невозможно быстро сделать. Тогда их оставляют под ударами на этих аэродромах", - пояснил летчик-инструктор.

Сейчас Генштаб ВСУ и ГУР не подтвердили, что произошло поражение этих самолетов. Однако теоретически такая возможность, по мнению военного эксперта, существует.

"Однако главная задача этого удара ракетами ATACMS было вывести из строя техническое оборудование аэродрома и зенитно-ракетный комплекс. Охота шла именно за ними. Если же попали под удар еще и самолеты, это очень хорошо", - подытожил Свитан.

ATACMS / Инфографика: Главред

Удар ракетами ATACMS по РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября Украина нанесла успешный удар ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, налет на аэродром "Халино" мог временно вывести его из строя.

На опубликованных кадрах видна детонация суббоеприпасов двух ракет М39 на территории аэропорта. Геолокация районов поражения указывает на стоянку авиационной техники, где могли находиться боевые самолеты, хотя информации об их расположении во время удара нет.

Кроме того, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям армии страны-агрессора России в ночь на 24 ноября. Удар нанесен по зенитно-ракетному дивизиону 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Читайте также:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред