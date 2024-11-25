Интересная игра спецслужб: ATACMS могут бить не только по Курщине - Снегирев

Россия стоит перед проблемой, что ATACMS будут бить не по одной её области, а везде.

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Удары ATACMS по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное со слов эксперта:

Первый удар ракетами ATACMS был по арсеналу РФ в Брянской области

Ограничения для ударов по Курской области на самом деле нет

Как известно, первый удар ракетами ATACMS был по арсеналу РФ в Брянской области. Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду сказал, что это означает, что ограничения по Курщине на самом деле нет, а Украина может бить этими ракетами по всей территории России.

По его словам, то, что происходило сначала, это был контролируемый вброс информации.

"Россию фактически дезинформировали о планах украинского военного командования по практическому применению ATACMS. То есть это была дезинформация. Я не исключаю, что после первых сообщений системы ПВО россиян были передислоцированы на Курское направление, что позволило нанести успешные удары по военному объекту в Брянской области. Это то, что называется отвлечением внимания на недостойный объект, то есть в качестве потенциальной цели называли Курскую область", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что это прекрасная оперативная игра - как украинских спецслужб, так и американских. Соответственно, теперь Россия стоит перед проблемой, что ATACMS будут бить не по одной её области, а везде.

ATACMS / Инфографика: Главред

"Если учитывать проблемы россиян с ПВО (а эти проблемы очень большие), это разрешение является давлением не только на Украину, но и на Россию. Россиянам дали понять, что, даже несмотря на ограниченное количество ATACMS, удары будут очень болезненными для РФ. Например, гидросооружения являются законными военными целями, и они есть и в зоне поражения ATACMS. Если еще раз от России прилетит по Кременчугу, любая ТЭЦ в Брянской, Курской, Белгородской областях будет законной целью для нас. В этом элемент давления на РФ и, кстати, элемент неожиданности. Это блестящая игра американцев и украинцев", - подчеркнул Снегирев.

Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ. Там находится много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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