Удары ATACMS по целям в РФ: названы военные "мишени" для ВСУ

Важно:
- ВСУ будут бить ATACMS по целям в РФ
- Под удар попадут военные цели в Курской области
Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разрешение на применение дальнобойных ракет для ударов по целям в РФ.
Целями ВСУ для ударов ракетами ATACMS на территории России станет в первую очередь военная инфраструктура, заявил он в эфире Сurrenttime.
По мнению военного эксперта, целями для ударов дальнобойными ракетами ВСУ могут стать военные объекты в Курской области.
"Если говорить о Курской области, то это, конечно, удары на оперативную глубину, с тем чтобы обеспечить уничтожение логистических путей поставок войск, которые там могут вести боевые действия, склады оперативного уровня и другие объекты", – отметил Рябых.
Удары вглубь РФ - последние новости по теме
Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.
"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.
Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.
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Кто такой Валерий Рябых?
Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.
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