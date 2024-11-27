ATACMS не помогут прекратить ракетный террор РФ: в чем причина

Общее количество ракет модификации М39А1 составляет всего 488 единиц.

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Дмитрий Снегирёв сказал, помогут ли ATACMS изменить ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН,

Кратко:

ВСУ нужны ракеты ATACMS с дальностью 320 км

Украина могла бы поразить лишь 50 российских военных объектов

Украине нужны ракеты ATACMS модификации М39А1, дальность поражения которых составляет 320 км. Однако с ними есть некоторые проблемы. Все нюансы раскрыл в интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв.

По его словам, общее количество таких ракет составляет всего 488 единиц. Их производство прекратилось в 2003 году.

"Но есть важный момент – срок их хранения составляет всего десять лет, после чего ракета требует обновления, а кассетную боевую часть вообще заменяют на унитарную, то есть уменьшается дальность поражения", - объяснил Снегирев.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

По его словам, если даже Украине передадут все ракеты, это позволит поразить 50 российских военных объектов, но не позволит решить основную проблему – ракетный террор со стороны России.

"Потому что стратегические аэродромы базирования российских бомбардировщиков находятся вне зоны поражения ATACMS. Ближайший аэродром – Энгельс, что в Саратовской области, на расстоянии 700 км. Как это повлияет на возможности по снижению ракетного террора? Ответ очевиден: никак", - объяснил аналитик.

Смотрите видео - Интервью аналитика Дмитрия Снегирёва Главреду, в котором он рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Применение ракеты ATACMS в Украине - последние новости

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Кроме того, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали ряд стратегически важных объектов в Брянской и Калужской областях.

В Калуге беспилотники нанесли удары по заводу "Тайфун", важному для российского военно-промышленного комплекса, а также по нефтебазе "Калуганефтепродукт".

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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