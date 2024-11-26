Обнадеживаться не стоит: эксперт прямо сказал, изменится ли ситуация после ударов по РФ

Россия пытается спрятать свои базы от ударов ракетами ATACMS.

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Что изменится после разрешения быть ATACMS по РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

Что говорит Снегирев:

Для уничтожения одного военного объекта требуется 10 ракет ATACMS

РФ перенесла свои базы материально-технического обеспечения вглубь территории страны

Украина сможет поразить максимум сотню российских объектов ракетами ATACMS, даже если США передадут все эти ракеты. Об этом в интервью Главреду заявил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Он убеждает, что не стоит так сильно радоваться тому, что Америка разрешила бить дальнобойными ракетами по РФ. Запуски ATACMS кардинально ничего не изменят.

"Если для поражения одного военного объекта требуется десять ракет ATACMS, то даже если США сделают нам фантастический подарок и передадут все ATACMS, то есть тысячу единиц с дальностью 165 км, мы сможем поразить максимум сотню объектов", - сказал он.

Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Снегирев напомнил ситуацию, которая образовалась с использованием HIMARS с дальностью до 70 км. Также он обратил внимание на то, что даже министр обороны США Ллойд Остин выступал против предоставления Украине ракет ATACMS, говоря о том, что россияне уже перенесли базы материально-технического обеспечения вглубь территории РФ.

"Вспомните, как мы радовались, когда получили разрешение на использование HIMARS с дальностью до 70 км? Первую неделю мы радовались сообщениям Генштаба ВСУ об уничтожении полевых складов боеприпасов, тяжёлой бронетехники оккупантов в местах накопления, а также пунктов постоянной или временной дислокации врага. Но россияне сделали выводы – и перенесли полевые склады боеприпасов и базы материально-технического обеспечения на расстояние 100 километров, что помешало нам эффективно использовать HIMARS. Да, плечо логистики у россиян увеличилось, но и возможности поражения нами тыловых баз оккупантов значительно уменьшились", объяснил он.

Снегирев также добавил, что пока Украина вела переговоры о передаче ракет ATACMS типа М-39 165 км, РФ перенесла базы материально-технического обеспечения на расстояние более 300 километров.

Смотрите видео с интервью Дмитрия Снегирева на Главреде:

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ. Там находится много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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