'Хорошая новость для ВСУ': известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ "Халино" может лишить российские беспилотники важной передовой базы, отмечает аналитик.

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Стали известны последствия удара ракетами ATACMS по аэродрому в России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

О чем говорится в материале Forbes:

Украина успешно ударила по военному аэродрому РФ "Халино" ракетами ATACMS

"Халино" является ключевой базой для российских штурмовиков Су-25

В результате удара могли быть повреждены российские Су-25

В ночь на 25 ноября Украина нанесла успешный удар ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. О последствиях удара американскими дальнобойными ракетами по аэродрому РФ рассказал аналитик Forbes Дэвид Акс.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, налет на аэродром "Халино" мог временно вывести его из строя.

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"Это хорошая новость для 20-тысячного украинского войска, которое удерживает выступление площадью около 400 квадратных километров вокруг города Суджа, что в 80 километрах к юго-западу от "Халино" Эти силы ожидают массированного российского наступления в ближайшие дни", - отмечает аналитик.

Отмечается, что "Халино" является ближайшим крупным аэродромом к Курской дуге, что делает его ключевой базой для российских штурмовиков Су-25. В течение 33 месяцев широкомасштабной войны России против Украины эти самолеты понесли значительные потери от украинской ПВО: было сбито или повреждено около 30 из 200 Су-25, которые россияне эксплуатировали до 2022 года.

Аналитик Дэвид Акс предполагает, что удар по "Халино" мог дополнительно повредить определенное количество Су-25. В ответ российские силы возводят укрепления на базе для защиты самолетов, хотя часть Су-25 могли эвакуировать непосредственно перед налетом ATACMS.

"Активность на базе заметно снизилась в последние дни, поэтому непонятно, было ли сбито значительное количество самолетов", - объясняют во Frontelligence Insight.

Аналитик считает, что удар по аэродрому "Халино" может лишить российские беспилотники важной передовой базы. Кроме того, уничтожение во время атаки ракетных батарей "земля-воздух" или радаров может привести к новым слабым местам в системе российской противовоздушной обороны.

"Это может создать возможности для будущих ударов с использованием более дешевых и многочисленных беспилотников", - считают во Frontellience Insight.

В материале Forbes подчеркивается, что удар ракетами ATACMS, осуществленный в понедельник, стал третьим значительным глубоким ударом по стратегическим объектам в Курске и его окрестностях после того, как США, Великобритания и Франция разрешили Украине использовать свои высокоточные ракеты против целей на территории России.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, о чем сообщили GEOINT-аналитики. В ночь на 25 ноября украинские силы поразили аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Руководство НАТО придерживается позиции, что Украина имеет право использовать западное оружие для атак по территории России. Это подтвердил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге во время парламентской ассамблеи НАТО.

Решение США разрешить удары по территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS было принято в ответ на договоренности между Россией и Северной Кореей, которые предусматривают участие военнослужащих КНДР в войне против Украины. Таким образом, Вашингтон повысил ставки после аналогичного шага Кремля, подчеркнул военный аналитик Дмитрий Снегирёв, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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