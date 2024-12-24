В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

Демобилизацию хотят отложить из-за риска снижения укомплектованности боевых подразделений.

https://glavred.info/ukraine/v-minoborony-prosyat-otlozhit-podgotovku-zakona-o-demobilizacii-smi-10624970.html Ссылка скопирована

Право на увольнение могут получить более ста тысяч военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, ua.depositphotos.com

Главное:

Закон о демобилизации могут отложить до середины марта

Есть два альтернативных варианта законопроекта

Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.

Как утверждает собеседник издания "Украинская правда " в оборонном парламентском комитете, об этом говорится в письме главы Минобороны Рустема Умерова в комитет.

видео дня

Отсрочить этот процесс хотят до 18 марта 2025 года, ведь в случае реализации демобилизации право на увольнение получат около 108 тысяч человек, среди которых есть 14 тысяч офицеров.

Одновременное увольнение такого количества личного состава может привести к существенному снижению укомплектованности личным составом именно боевых подразделений.

Кроме этого письмо содержит информацию о том, что сейчас уже есть два альтернативных варианта законопроекта. Они предусматривают следующее: направление на реабилитацию до двух месяцев, а после нее - предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения. предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Это будет касаться тех военнослужащих, которые во время военного положения непрерывно служили 36 месяцев и участвовали в боевых действиях по крайней мере половину этого времени, то есть 18 месяцев.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Предполагается и то, что командиры будут обязаны проводить ротации военнослужащих, непосредственно участвовавших в боевых действиях в течение 90 суток.

"Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX, до 18 марта 2025 года", - говорится в письме.

Демобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ВРУ заявили, что пока рано говорить о сроках принятия законопроекта по демобилизации. После его подачи в Верховную Раду документ пройдет юридическую экспертизу.

Ранее стало известно, что на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала столь необходимых для военных ротаций.

Накануне в Минобороны сообщали, что законопроект о демобилизации практически разработан, но пока не будут подготовлены резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, реализовать его практически невозможно.

Читайте также:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред