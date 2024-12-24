В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

Главное:
- Закон о демобилизации могут отложить до середины марта
- Есть два альтернативных варианта законопроекта
Министерство обороны Украины просит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения.
Как утверждает собеседник издания "Украинская правда " в оборонном парламентском комитете, об этом говорится в письме главы Минобороны Рустема Умерова в комитет.
Отсрочить этот процесс хотят до 18 марта 2025 года, ведь в случае реализации демобилизации право на увольнение получат около 108 тысяч человек, среди которых есть 14 тысяч офицеров.
Одновременное увольнение такого количества личного состава может привести к существенному снижению укомплектованности личным составом именно боевых подразделений.
Кроме этого письмо содержит информацию о том, что сейчас уже есть два альтернативных варианта законопроекта. Они предусматривают следующее: направление на реабилитацию до двух месяцев, а после нее - предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения. предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.
Это будет касаться тех военнослужащих, которые во время военного положения непрерывно служили 36 месяцев и участвовали в боевых действиях по крайней мере половину этого времени, то есть 18 месяцев.
Предполагается и то, что командиры будут обязаны проводить ротации военнослужащих, непосредственно участвовавших в боевых действиях в течение 90 суток.
"Указанные альтернативные законопроекты требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задачи, определенной подпунктом 1.40 Плана 3633-IX, до 18 марта 2025 года", - говорится в письме.
Демобилизация в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ВРУ заявили, что пока рано говорить о сроках принятия законопроекта по демобилизации. После его подачи в Верховную Раду документ пройдет юридическую экспертизу.
Ранее стало известно, что на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала столь необходимых для военных ротаций.
Накануне в Минобороны сообщали, что законопроект о демобилизации практически разработан, но пока не будут подготовлены резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, реализовать его практически невозможно.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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