В Раде сделали заявление о демобилизации военных и назвали главный приоритет

Обсуждается ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военных.

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В Раде сделали заявление по поводу демобилизации / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНІАН

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Рано говорить, что законопроект о демобилизации будет принят

Обсуждается начал необходимых для военных ротаций

В краткосрочной перспективе - в течение следующих полгода - рано говорить, что законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят, заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

Как подчеркнул он в эфире на Radio NV, на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала таких необходимых для военных ротаций.

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"Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, - на сегодняшний день - это то, что необходимо сделать", - сказал Вениславский.

В то же время, по его словам, из-за обострения ситуации на фронте — это стало "не столь реалистичным, как хотелось бы". Нардеп пояснил, что некоторые депутаты озвучили и предложили внести определенные положения относительно демобилизации и увольнения военных со службы в законопроект, "который в итоге был изъят по обращению Кабмина".

/ фото: Главред

"Это было, на мой взгляд, сделано либо от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, либо это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, - это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих", - подчеркнул собеседник.

На уточнение, отменяется ли таким образом или переносится на неопределенный срок вообще рассмотрение вопроса о законопроекте о демобилизации, он отметил, что необходимо изменение ситуации на фронте, а до стабилизации враг пытается давить на всех направлениях.

"И мы на этом фоне обеспечить освобождение военнослужащих точно не можем. Поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе, я имею в виду три-четыре месяца, до полугода, говорить о том, что этот законопроект появится в Верховной Раде, мы его примем, - у меня лично субъективно такого ощущения нет. Хотя посмотрим", - добавил Вениславский.

Ранее в Раде рассказали, решит ли ВР вопрос демобилизации. Верховная Рада работает над этим вопросом, но простого решения в нынешних условиях не существует, заявил Федор Вениславский.

Напомним, ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.

Напомним, Главред писал, что депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет. Однако на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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