Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о сроках принятия законопроекта

О чем сказал Стефанчук:
- Законопроект о демобилизации должен пройти юридическую экспертизу
- Парламент пройдет все процедуры максимально быстро, чтобы в сжатые сроки рассмотреть законопроект в Раде
Пока рано говорить о сроках принятия законопроекта о демобилизации. После его представления в Верховную Раду документ пройдет юридическую экспертизу. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона комментируя сроки принятия законопроекта о демобилизации.
"Мы можем говорить о любом законопроекте и сроках его рассмотрения только после того, как он поступит в парламент", - отметил спикер.видео дня
Стефанчук отметил, что законопроекты, которые поступают в парламент, часто требуют значительной доработки с учетом юридических аспектов.
По его словам, после представления документа будет проведена юридическая экспертиза и согласована позиция Министерства обороны.
"Украинский парламент сразу сделает все максимально необходимое от него, чтобы этот законопроект как можно скорее попал в зал Верховной Рады Украины", - резюмировал политик.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны Украины планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации до середины декабря этого года. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
13 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил законопроект №12147, который предлагал разрешить увольнение со службы ограниченно годных военных в возрасте до 25 лет. Об этом рассказала народный депутат и член этого комитета Соломия Бобровская.
По мнению народного депутата и члена того же комитета Федора Вениславского, требовать принятия законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в нынешних условиях может представлять угрозу для сохранения государственности Украины.
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Кто такой Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.
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