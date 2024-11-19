Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о сроках принятия законопроекта

В Раде отметили, что пока рано говорить о сроках принятия законопроекта, который бы предусматривал демобилизацию военнослужащих.

https://glavred.info/ukraine/demobilizaciya-v-ukraine-v-rade-rasskazali-o-srokah-prinyatiya-zakonoproekta-10615751.html Ссылка скопирована

В Раде объяснили, когда примут законопроект о демобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Стефанчук:

Законопроект о демобилизации должен пройти юридическую экспертизу

Парламент пройдет все процедуры максимально быстро, чтобы в сжатые сроки рассмотреть законопроект в Раде

Пока рано говорить о сроках принятия законопроекта о демобилизации. После его представления в Верховную Раду документ пройдет юридическую экспертизу. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона комментируя сроки принятия законопроекта о демобилизации.

"Мы можем говорить о любом законопроекте и сроках его рассмотрения только после того, как он поступит в парламент", - отметил спикер. видео дня

Стефанчук отметил, что законопроекты, которые поступают в парламент, часто требуют значительной доработки с учетом юридических аспектов.

По его словам, после представления документа будет проведена юридическая экспертиза и согласована позиция Министерства обороны.

"Украинский парламент сразу сделает все максимально необходимое от него, чтобы этот законопроект как можно скорее попал в зал Верховной Рады Украины", - резюмировал политик.

Демобилизация военных - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны Украины планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации до середины декабря этого года. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

13 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил законопроект №12147, который предлагал разрешить увольнение со службы ограниченно годных военных в возрасте до 25 лет. Об этом рассказала народный депутат и член этого комитета Соломия Бобровская.

По мнению народного депутата и члена того же комитета Федора Вениславского, требовать принятия законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в нынешних условиях может представлять угрозу для сохранения государственности Украины.

Другие новости:

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред