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"Практически невозможно": в Минобороны сделали заявление насчет демобилизации

Алексей Тесля
20 декабря 2024, 13:47
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Иван Гаврилюк пояснил, почему законопроект пока не может быть передан в Раду.
В Украине демобилизуют часть военных
В МО прокомментировали вопрос демобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

Важно:

  • Законопроект о демобилизации практически разработан
  • Должен быть решен вопрос с заменой военнослужащих на фронте

В Министерстве обороны Украины прокомментировали вопрос вероятности проведения демобилизации военнослужащих во время войны.

Законопроект о демобилизации практически разработан, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

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Вместе с тем представитель МО утверждает, что этот законопроект не может быть передан в Раду до тех пор, пока не будут подготовлены резервы военнослужащих.

При этом он также обратил внимание, что для этого должен быть решен вопрос с заменой военнослужащих на линии фронта.

"Данный проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", - добавил Гаврилюк.

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

Ранее в Раде рассказали, решит ли ВР вопрос демобилизации. Верховная Рада работает над этим вопросом, но простого решения в нынешних условиях не существует, заявил Федор Вениславский.

Напомним, ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.

Напомним, Главред писал, что депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет. Однако на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

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Кто такой Иван Гаврилюк?

Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины.

Ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что с апреля по август 2022 он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюк был назначен 17 мая 2024 года.

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