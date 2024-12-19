В опасности будут 2 города: что станет приоритетом РФ после потери Курахово - лейтенант

Краматорское направление может стать приоритетным для российских оккупантов после захвата Курахово. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Сейчас украинские военные успешно держат оборону в районе Торецка и Часового Яра.
"Однако если в ближайшей перспективе россиянам удастся "закрыть" Курахово и вообще весь тот карман, то вполне вероятно, что оперативно-стратегический акцент может сместиться на Торецк и Часов Яр. Я подчеркиваю, что эти 2 направления сейчас как Инь и Ян - удержание одного города почти невозможно, если потерять другой", - заявил лейтенант.видео дня
Ситуация на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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