Россияне прорвались в Торецке и Курахово: в DeepState раскрыли угрозы для ВСУ

Аналитики DeepState сообщили, что 28 декабря, российские войска продвинулись на нескольких направлениях.
В OSINT-проекте DeepState также сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись у населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя (Времовское направление) и в Торецке.
Аналитики также опровергают сообщения о полном захвате РФ Курахово.
"Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне попытались высадиться на остров под Херсоном, однако штурм для россиян был провальным. Оккупанты пытаются взять контроль над островами в "серой зоне", поскольку это поможет закрепиться на правобережье.
Аналитики ISW сообщили, что ВСУ вернули позиции в Донецкой области. По их данным, ВСУ имели определенные успехи к востоку от Северска, где ранее контроль над позициями держал враг. Зато армия России продвинулась возле Торецка, Большой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях.
Стало известно, какой капкан приготовили ВСУ врагу. Сейчас в городе Покровск Донецкой области наблюдается относительное затишье, которое может предшествовать новой атаке российских войск. Украинские силы планируют усилить оборону города с помощью новой механизированной бригады.
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