Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

Даяна Швец
28 декабря 2024, 12:53
221
70 тысяч оккупантов продвигаются в направлении Покровска, пытаясь захватить город.
ВСУ, Покровск карта
Как ВСУ будут защищать Покровск от российской армии / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

О чем речь:

  • Что сейчас происходит на Покровском направлении
  • Как будут защищать Покровск от российской армии

Сейчас в городе Покровск Донецкой области наблюдается относительное затишье, которое может предшествовать новой атаке российских войск. Украинские силы планируют усилить оборону города с помощью новой механизированной бригады, оснащенной танками Leopard 2.

По данным Forbes, Покровск является важным транспортным узлом на востоке Украины. До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в нем проживало около 60 тысяч жителей, но сейчас там остались преимущественно военные.

видео дня

"В городе царит неприятная тишина. Затишье перед бурей", - говорит боец-доброволец Денис Христов.

На город наступает 90-я гвардейская танковая дивизия РФ - одна из самых мощных частей российской армии, в состав которой входят десятки бригад и полков численностью до 70 тысяч человек. Эти силы продвигаются в направлении Покровска, пытаясь захватить город.

"Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап - короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное окружение города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел", - пишут журналисты.

Украинская сторона планирует использовать в защите 155-ю механизированную бригаду, которая уже начала развертывание в районе Покровска. В ее арсенале - немецкие танки, французские гаубицы и около 2 тысяч подготовленных солдат.

"Вопрос, хватит ли этих сил для удержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая уже унесла жизни и покалечила более миллиона человек, большинство из которых - россияне", - пишет издание.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В то же время, по данным Генштаба, по состоянию на 08:00 28.12.2024, на Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора вблизи:

  • Миролюбовки,
  • Луча,
  • Воздвиженки,
  • Лисовки,
  • Даченского,
  • Нового Труда,
  • Шевченко,
  • Новоелизаветовки,
  • Нововасильевки Волчьего.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра. Сейчас враг пытается обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

Также и в ВСУ рассказали, как изменилась ситуация в городе. Войска России прикладывают максимальные усилия, чтобы прорваться в Покровск через левый и правый фланги.

В то же время аналитики ISW обратили внимание, что Путин решил отложить захват Покровска. Теперь враг сосредоточился на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

Другие новости о войне в Украине:

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Forbes российские войска война на Донбассе Покровск новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

14:28Украина
Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

13:43Украина
"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

13:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Последние новости

14:40

Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером

14:28

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

14:28

Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходовВидео

13:54

Смертельная авария в Киеве: водитель Tesla под градусом унесла две жизни - деталиФото

13:46

Зеленские совершили редкий выход в свет

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
13:43

Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

13:43

"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

13:12

"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

12:59

"Захватить большую территорию": враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу - Ступак

Реклама
12:53

Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

12:34

Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-йВидео

12:16

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:10

От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

11:44

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Козлам - обиды, Обезьянам - плохие времена

11:41

Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – постановление суда

11:40

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:26

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

10:50

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

10:39

Гороскоп для Львов на 2025 год: откроются границы и придет любовьВидео

10:37

Собака делает больше: жена Цекало заговорила про мир

Реклама
10:29

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

10:27

ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

10:18

Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

10:14

"Энергоблокада" от Фицо: существует ли серьезная угроза для электроснабжения Украины

09:54

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфортВидео

09:19

Украинские дроны бьют на 2 тыс. км: в ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ

09:18

Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит

09:11

ВСУ вернули позиции в Донецкой области: как изменилась ситуация возле Северска - ISW

08:33

"Она мне этого никогда не забудет": принц Уильям рассказал, что подарил Кейт

08:21

Умерла актриса, которая прославилась ролью ДжульеттыВидео

08:16

"Я хочу быть с тобой": кто победил в шоу "Холостяк" - детали

08:00

Блэкаут в США и конфронтация с Китаем: чем опасны угрозы Трампа Канадемнение

07:55

РФ увеличила производство "Шахедов" вдвое для зимней кампании против Украины - ISW

06:10

К концу года Россия вышла на интересный рубежмнение

06:00

Тарас Цымбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой - детали

05:48

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

05:00

Какой сегодня праздник 28 декабря 2024 года: почему нельзя в этот день работать

04:02

Как мыть зеркала без разводов: 7 эффективных советов экспертов

03:30

Что такое "сиріч": лишь единицы смогут объяснить словоВидео

02:54

Начнутся финансовые трудности: что нельзя делать 28 декабря - приметы

Реклама
02:44

Есть два сценария: Романенко сказал, как война в Украине может закончиться в 2025 году

02:03

В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

01:54

Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

01:30

Десятки ракет "на старте": в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ

01:07

Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

00:13

Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый годВидео

27 декабря, пятница
23:43

Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабряФото

23:13

В Украине ввели новый государственный праздник: что известно

22:49

"Не просто пустой жест": Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ

22:20

В обменниках планируют изменить курс доллара: чего ждать украинцам с понедельника

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять