Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

70 тысяч оккупантов продвигаются в направлении Покровска, пытаясь захватить город.

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Как ВСУ будут защищать Покровск от российской армии / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

О чем речь:

Что сейчас происходит на Покровском направлении

Как будут защищать Покровск от российской армии

Сейчас в городе Покровск Донецкой области наблюдается относительное затишье, которое может предшествовать новой атаке российских войск. Украинские силы планируют усилить оборону города с помощью новой механизированной бригады, оснащенной танками Leopard 2.

По данным Forbes, Покровск является важным транспортным узлом на востоке Украины. До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в нем проживало около 60 тысяч жителей, но сейчас там остались преимущественно военные.

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"В городе царит неприятная тишина. Затишье перед бурей", - говорит боец-доброволец Денис Христов.

На город наступает 90-я гвардейская танковая дивизия РФ - одна из самых мощных частей российской армии, в состав которой входят десятки бригад и полков численностью до 70 тысяч человек. Эти силы продвигаются в направлении Покровска, пытаясь захватить город.

"Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап - короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное окружение города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел", - пишут журналисты.

Украинская сторона планирует использовать в защите 155-ю механизированную бригаду, которая уже начала развертывание в районе Покровска. В ее арсенале - немецкие танки, французские гаубицы и около 2 тысяч подготовленных солдат.

"Вопрос, хватит ли этих сил для удержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая уже унесла жизни и покалечила более миллиона человек, большинство из которых - россияне", - пишет издание.

Покровск / Инфографика: Главред

В то же время, по данным Генштаба, по состоянию на 08:00 28.12.2024, на Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора вблизи:

Миролюбовки,

Луча,

Воздвиженки,

Лисовки,

Даченского,

Нового Труда,

Шевченко,

Новоелизаветовки,

Нововасильевки Волчьего.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра. Сейчас враг пытается обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

Также и в ВСУ рассказали, как изменилась ситуация в городе. Войска России прикладывают максимальные усилия, чтобы прорваться в Покровск через левый и правый фланги.

В то же время аналитики ISW обратили внимание, что Путин решил отложить захват Покровска. Теперь враг сосредоточился на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

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