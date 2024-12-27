Россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра: может ли РФ перерезать дорогу

Российская оккупационная армия пытается обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск.

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Какая ситуация под Покровском / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Довбни:

Трасса от Покровска до Днепра имеет очень большие пропускные возможности

Российские ДРГ уже заходят в самый Покровск

Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня сообщил, что российская оккупационная армия фактически добралась до трассы от Покровска до Днепра, которая является критической для обеспечения Сил обороны и гуманитарных миссий в Донецкой области.

"На самом деле, относительно ситуации на фронте, то я бы сказал, что она несколько странная. Оккупанты пытаются обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск. Сейчас самые сложные бои и худшая ситуация именно в Покровске. Там враг пытается перерезать трассу от Покровска до Днепра. Фактически, они уже вышли к этой трассе. Часто российские ДРГ уже заходят в самый Покровск. Перерезание именно трассы от Покровска до Днепра будет очень сильным ударом по Силам обороны и гуманитарным миссиям, которые там работают", - рассказал Довбня для "Еспресо". видео дня

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

По словам депутата, очень большое количество людей продолжает оставаться в Краматорске, Славянске и Дружковке.

"Трасса от Покровска до Днепра имеет очень большие пропускные возможности. Если оккупантам удастся перерезать эту дорогу, то тогда нам придется поставлять топливо, продукты, медикаменты и другие критически необходимые вещи какими-то другими путями. Да и на самом деле людей осталось очень много в регионе. В частности, в Краматорске, Дружковке и Славянске. Впрочем, люди понимают, что в случае ухудшения ситуации нужно будет мгновенно выезжать, а это можно будет сделать только по Харьковской трассе", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, что диктатор Владимир Путин решил отложить захват Покровска. Эксперты предположили, что Путин, дал указание военному командованию отложить захват Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

Военные раскрыли, что на самом деле происходит под Покровском. Известно, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет, украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска.

Стало известно, какой город может быть следующей целью РФ в Донецкой области. Армия РФ пытается прорваться к Покровску в Донецкой области. Иван Ступак считает, если россиянам удастся захватить украинский город, следующей их целью, вероятно, станет Константиновка.

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