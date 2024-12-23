Покровском не ограничатся: какой город может стать следующей целью РФ на Донбассе

Россия не отказывается от своих захватнических целей.

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Куда россияне будут наступать после Покровска / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, deepstatemap

Коротко:

После Покровска россияне могут нацелиться на Константиновку

Россияне попытаются атаковать с трех сторон на одном из направлений

Армия РФ пытается прорваться к Покровску в Донецкой области. Если россиянам удастся захватить украинский город, следующей их целью, вероятно, станет Константиновка. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Ступак в интервью Radio NV.

По его словам, враг пытается охватить Покровск с запада, перерезать дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом.

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"И если посмотреть еще шире, то, скорее всего, это мое мнение, Константиновка - это будет, возможно, вторая большая цель, которую себе россияне могут поставить", - убежден Ступак.

Военный обозреватель объясняет, что армия РФ приближается с трех сторон.

"Это Часов Яр, это Торецк и это будет Покровск. Да, кто-то скажет: "Камон, там такое расстояние безумное". Но вот этими большими охватами можно минимизировать потери среди личного состава, и, с трех сторон (атаковав), получить большие территориальные достижения. Я думаю, что Константиновка и близлежащие населенные пункты станут целью № 2, большой стратегической целью", - считает он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что пока армия РФ не имеет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

Между тем представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты пытаются повторно оккупировать Херсон. Для этого враг предпринимает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра.

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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