Уничтожили ПВО войск КНДР: армия РФ открыла огонь по союзникам на Курщине - СМИ

Оккупанты с перепугу уничтожили уникальную систему противовоздушной обороны войск КНДР, которые прибыли им на помощь.

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Оккупанты думали, что уничтожают установку западного образца / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

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В Курской области россияне уничтожили уникальную ПВО

Уничтоженная установка, скорее всего, была северокорейской версией ЗРК "Тор"

"Дружественный огонь" обернулся ощутимой потерей для КНДР

В оккупационной армии страны-агрессора России неоднократно случались случаи так называемого "дружественного огня". Теперь же под удар армии РФ начали попадать и союзники - военные из КНДР и их вооружение.

Как пишет Forbes, Северная Корея кроме живой силы перебросила в РФ технику и боеприпасы. Так недавно войска КНДР развернули в Курской области собственную уникальную систему ПВО. Однако россияне решили ее уничтожить.

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Скорее всего, оккупанты подумали, что эта ПВО является вооружением украинских военных, ведь северокорейская система выглядела для них довольно необычно. Установка ПВО КНДР сочетала в себе большое колесное шасси с радаром и пусковыми установками от российского ЗРК "Тор".

"Что самое интересное, уничтожение системы ПВО на Курщине сразу начали распространять российские пропагандисты и так называемые "военкоры". Они утверждали, что "точной работой" уничтожили "установку западного образца". То, что сначала считалось "радиолокационной системой западного производства", скорее всего, является северокорейской версией ЗРК "Тор"", - отметил один из аналитиков.

Уничтожение этой системы оккупантами стало ощутимой потерей как и для северокорейских военных, так и для самих россиян, которые уже в течение месяцев испытывают дефицит ПВО во время постоянных атак со стороны украинских военных.

Войска КНДР в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российское командование продолжает массово использовать северокорейских военных как "пушечное мясо" в пехотных штурмах в Курской области РФ, из-за чего КНДР несет большие потери.

Накануне также сообщалось, что военнослужащие из КНДР на территории Курской области страны-агрессора России совершили неудачную попытку штурма украинских военных. Северокорейские войска пытались атаковать воинов ССО с самого утра до ночи. Однако их попытка потерпела неудачу. Украинским бойцам удалось ликвидировать большинство северокорейцев.

Ранее разведка Южной Кореи сообщала, что потери среди северокорейских военных, участвующих в боевых действиях в Курской области, продолжают расти. Общие потери КНДР составляют около 3 тысяч человек.

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