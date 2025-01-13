Как можно использовать пленных солдат КНДР: эксперт назвал интересный вариант

Важную информацию пленные северокорейцы предоставить Украине не смогут.

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Пленные солдаты КНДР / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Пленных солдат КНДР можно использовать в медийной составляющей

Киев может попытаться обменять этих военных на украинских пленных

Украина может использовать северокорейских пленных в медийной составляющей. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Радио NV.

По его словам, пленных военных КНДР можно использовать для контрпропаганды.

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"Это, например, сделать пресс-конференцию с ними, с переводчиком. Они расскажут, что их отправили сильные лидеры. Какие там были указания, как маскироваться под русских, что им говорили говорить. Пробовать использовать этих корейцев для контрпропаганды. То есть с нашей стороны эти северокорейцы обращаются к своим вчерашним собратьям", - сказал он.

Эксперт также добавил, что какую-то важную информацию пленные северокорейцы предоставить Украине не смогут, поскольку это солдаты срочной службы.

Ступак также предположил, может ли Киев обменять этих военных на украинских пленных, даже если сами бойцы из КНДР будут против возвращения домой.

"Насколько я знаю, то можно обменивать. Если РФ признает этих людей, которые находятся в украинском плену, это уже интересная история. Если они не признают - пихать мы их не можем. Их двое. Какой обменный курс? Если РФ говорит, что 1 к 1, то нам надо в любом случае возвращать, пока есть возможность", - подытожил бывший сотрудник СБУ.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Пленные солдаты КНДР - что известно

Как сообщал Главред, 11 января стало известно, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Они были ранены, но выжили, их доставили в Киев, и сейчас они общаются со следователями СБУ.

По словам представителя ГУР, Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР. Поэтому сейчас с пленными работают специалисты, которые знают особенности Северной Кореи.

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Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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