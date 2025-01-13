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ВСУ взяли в плен разведчиков: Южная Корея раскрыла последние потери КНДР

Руслана Заклинская
13 января 2025, 08:41
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Командование КНДР приказывает солдатам совершать самоубийства, чтобы избежать плена.
ВСУ взяли в плен разведчиков: Южная Корея раскрыла последние потери КНДР
Южнокорейская разведка раскрыла последние потери КНДР в Курской области / Коллаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • В боях в Курской области погибло 300 военных КНДР, еще 2700 получили ранения
  • Причиной высоких потерь является непонимание современных методов войны
  • Двое солдат КНДР, которые попали в плен, были из Главного разведывательного управления

Потери среди северокорейских военных, участвующих в боевых действиях в Курской области, продолжают расти. Общие потери КНДР составляют около 3 тысяч человек. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на брифинг разведки Южной Кореи.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, на данный момент КНДР потеряла 3000 человек. Убито 300 северокорейских военных, а 2700 получили ранения.

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Южнокорейская разведка объясняет такие потери непониманием северокорейскими солдатами современных методов ведения войны. Среди основных причин называют их неэффективную тактику, в частности "бесполезную" стрельбу по дальнобойным беспилотникам.

На брифинге также отметили, что командование КНДР использует жесткие меры для предотвращения попадания своих солдат в плен. Северокорейским солдатам приказывают совершать самоубийства.

По информации южнокорейской разведки, среди захваченных в плен есть двое военных, которые относятся к Главному разведывательному управлению КНДР - ключевому органу военной разведки Северной Кореи. В то же время северокорейские пленные, которые попали в руки Вооруженных сил Украины, не выражают желания перейти на сторону Южной Кореи.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Потери среди военных КНДР - последние новости

Напомним, украинские силы уже взяли в плен первых северокорейских военных в Курской области. Один из них имел российский военный билет, выданный в 2024 году. Аналитики Института изучения войны отмечают, что использование больших штурмовых групп северокорейских военных на стороне РФ приводит к высоким потерям из-за частых ударов украинских беспилотников.

Также южнокорейская разведка подтвердила, что Украина взяла в плен двух северокорейских военных в Курской области России. По данным Южной Кореи, КНДР отправила около 11 000 военных для поддержки России. В декабре 2024 года по меньшей мере 100 северокорейских солдат погибли, а еще около 1000 получили ранения.

Как сообщал Главред, российское командование использует северокорейских военных в штурмах в Курской области как "пушечное мясо". Несмотря на многочисленные доказательства, включая пленных, Москва отрицает участие военных из КНДР в войне.
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Что такое Yonhap?

Йонхап - крупнейшее южнокорейское информационное агентство. Это финансируемая компания, базирующаяся в Сеуле, Южная Корея. Yonhap предоставляет новостные статьи, фотографии и другую информацию для газет, телеканалов и других средств массовой информации в Южной Корее.

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