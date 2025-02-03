Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters

Геополитическая ситуация, энергетические интересы и личные связи делают две страны вероятными площадками для потенциальной встречи Путина и Трампа.

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Россия и США ищут площадку для переговоров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

О чем пишет Reuters:

Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ

Переговоры могут состояться в обход международного правосудия

Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Reuters.

Где могут встретиться Путин и Трамп?

Важным нюансом является то, что обе страны не являются членами Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

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"Российские официальные лица неоднократно отрицали любые прямые контакты с США по подготовке к телефонному разговору между Трампом и Путиным, который предшествовал бы возможной встрече позже в этом году. Однако в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ", - утверждают изданию анонимные российские источники.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Какие отношения у США и РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией?

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман имеет давние связи с Трампом, который называл его "фантастическим парнем" во время выступления на Всемирном экономическом форуме. Путин, в свою очередь, поблагодарил принца за помощь в организации масштабного обмена пленными между Россией и США.

"И Мохаммед бин Салман, и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян сохраняли нейтралитет в течение войны в Украине, воздерживаясь от Запада в критике и санкциях против России. Оба лидера также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Кроме этого, президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нагаян несколько раз посещал Россию во время войны. А в октябре 2024 года выразил готовность способствовать мирному урегулированию конфликта.

Также стоит обратить внимание, что ОАЭ также принимали активное участие в обменах военнопленными.

В то же время Турцию, члена НАТО, которая принимала мирные переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, как возможное место проведения, источники РФ отвергают.

Почему для переговоров важен нейтралитет ОАЭ и Саудовской Аравии?

Как отмечает Reuters, российский аналитик Федор Лукьянов, влиятельный научный руководитель Валдайского дискуссионного клуба, члены которого регулярно встречаются с Путиным, высказал мнение, что и у Трампа, и у Путина особого выбора нет.

"На стороне Украины задействован практически весь Запад. Поэтому все традиционные площадки, где раньше происходили такие вещи, как Хельсинки, Женева, Вена, не подходят", - цитирует его издание.

Не стоит забывать, по словам Лукьянова, что Саудовская Аравия и ОАЭ обе являются очень близкими союзниками США, поэтому это вызывает сомнения и неоднозначности со стороны Кремля.

"Однако как место для переговоров это, наверное, вполне возможно", - добавил он.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Ранее, как писал Главред, президент Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с Россией, Украиной, и "другими сторонами". Он подтвердил, что его администрация запланировала ряд важных встреч.

Кроме этого, глава Штатов рассказал о переговорах с РФ. Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией относительно войны в Украине.

В свою очередь эксперт Игорь Попов раскрыл сценарий звонка Трампа Путину. По его мнению, России, скорее всего, придется пойти на компромисс.

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