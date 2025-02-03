Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и 'другими сторонами'

Заявление Трампа прозвучало после призыва к "более основательному подходу" со стороны союзников Киева в урегулировании ситуации.

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У Трампа запланированы переговоры по вопросу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп сделал заявление о переговорах по вопросу войны в Украине

Президент США хочет поговорить с Украиной, РФ и "другими сторонами"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров с Украиной, Россией и "различными сторонами".

Об глава Белого дома заявил в воскресенье, 2 февраля, передает CNN.

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"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.

В CNN запросили у Белого дома дополнительные подробности.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

"Эти замечания последовали за недавними комментариями администрации Трампа, которая, по-видимому, призвала к новым выборам в Украине наряду с планом посредничества в потенциальном соглашении о прекращении огня с Россией", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о войне в Украине. Во время пресс-конференции он пообещал, что у него состоится разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и отметил свое намерение положить конец "украинскому конфликту".

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значимое", - заявил президент США.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть "надежный план".

Келлог также заявил, что Штаты хотят, чтобы в Украине провели выборы президента и в парламент. В США считают, что выборы должны состояться в случае заключения соглашения о перемирии. Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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