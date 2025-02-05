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В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

Юлия Закрепа
5 февраля 2025, 13:47обновлено 5 февраля, 14:22
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Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании.
В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали
Минобороны развернуло роботизированные подразделения / коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Ключевые тезисы Умерова:

  • Специальные роботы будут минировать и разминировать территории
  • Основными поставщиками роботизированных комплексов являются отечественные компании

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в Силах обороны Украины.

"Украина увеличивает объемы производства этих систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил на линии фронта", - заявил он.

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Отмечается, что соответствующий проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.

Тогда беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач:

  • реализовывать наступательные и оборонительные операции,
  • осуществлять логистическое обеспечение подразделений,
  • проводить эвакуацию раненых с поля боя,
  • минировать и разминировать территории.

"Крайне важно, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании. Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны", - подчеркнул Умеров.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление. На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать оборону ВСУ.

Сергей Братчук рассказал, какая цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине. Он сообщил, что наиболее жарким и тяжелым сейчас является Кураховское направление. Как и на Покровском, там действуют наиболее боеспособные части российского войска.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр, а ВСУ применяют новую тактику. Известно, что бои ведутся постоянно, ведь это слышат жители города. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра.

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