В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании.

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Минобороны развернуло роботизированные подразделения / коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Ключевые тезисы Умерова:

Специальные роботы будут минировать и разминировать территории

Основными поставщиками роботизированных комплексов являются отечественные компании

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в Силах обороны Украины.

"Украина увеличивает объемы производства этих систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил на линии фронта", - заявил он. видео дня

Отмечается, что соответствующий проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.

Тогда беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач:

реализовывать наступательные и оборонительные операции,

осуществлять логистическое обеспечение подразделений,

проводить эвакуацию раненых с поля боя,

минировать и разминировать территории.

"Крайне важно, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании. Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны", - подчеркнул Умеров.

Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление. На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать оборону ВСУ.

Сергей Братчук рассказал, какая цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине. Он сообщил, что наиболее жарким и тяжелым сейчас является Кураховское направление. Как и на Покровском, там действуют наиболее боеспособные части российского войска.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр, а ВСУ применяют новую тактику. Известно, что бои ведутся постоянно, ведь это слышат жители города. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра.

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