Трамп начал телефонный разговор с Путиным: первые подробности

Руслана Заклинская
16 октября 2025, 18:15
Президент США впервые за два месяца решил поговорить с лидером РФ.
Трамп разговаривает с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Трамп разговаривает с Путиным
  • Разговор посвящен войне в Украине
  • Переговоры проходят за день до встречи Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Это первый за два месяца разговор между лидерами. Об этом сообщил американский лидер в своей соцсети TruthSocial.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длинный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп.

По данным Axios, разговор посвящен войне в Украине и состоянию переговоров между сторонами. Телефонные переговоры между лидерами состоялись за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Последний раз Дональд Трамп общался с Путиным почти два месяца назад - 18 августа, во время визита в Белый дом ряда европейских лидеров по итогам саммита на Аляске. С тех пор президент США стал значительно критичнее к Путину, в частности из-за его нежелания остановить российскую агрессию против Украины.

С чем связаны два разговора Трампа с Зеленским - мнение эксперта

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью Главреду прокомментировал последние события относительно телефонных переговоров между президентами Украины и США. На вопрос о возможной связи между первым звонком и заявлениями о возобновлении расследования "украинского импичмента", нардеп ответил, что они не связаны.

"Я не думаю, что эта история как-то связана с украинским импичментом. Скорее, чем больше непосредственных контактов - телефонных или личных, тем лучше для нас. Я это скорее связываю с тем, что Трамп уже решил вопрос на Ближнем Востоке, у него появилось время и возможность сфокусироваться на вопросе Украины, поэтому он приглашает Зеленского", - предположил он.

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ранее они провели два телефонных разговора, обсуждая удары России по энергетике и гражданской инфраструктуре, потребности Украины в системах ПВО и новые дальнобойные возможности.

Зеленский во время визита в США проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, выступит в Конгрессе и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Будут обсуждать оборонное сотрудничество, возможный пакет контрактов Mega Deal (ПВО, артиллерия, ракеты ATACMS) и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме этого, накануне Трамп заявил, что Украина стремится перейти в наступление, и США придется принять решение по этому поводу. Он призвал российского диктатора прекратить убийства украинцев и россиян.

Об источнике: Truth Social

АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

