Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

Трамп, ранее утверждавший, что Зеленский "не владеет козырями" для военной победы, все чаще теряет терпение к диктатору Путину.

https://glavred.info/ukraine/tramp-hochet-sozdat-fond-pobedy-dlya-ukrainy-the-telegraph-raskrylo-detali-10706855.html Ссылка скопирована

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Что написано в материале The Telegraph:

В США хотят ввести "тариф на российскую нефть" для Китая

В НАТО поддерживают передачу ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября. Об этом пишет The Telegraph.

Американский лидер, ранее утверждавший, что Зеленский "не владеет козырями" для военной победы, все чаще теряет терпение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а его предложение о смене подхода к войне в Украине стало заметным изменением позиции.

видео дня

Эта риторика прозвучала и у министра обороны США Пита Хегсета, который на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что США готовы поддержать Киев "таким образом, как это могут только Соединённые Штаты", если Россия продолжит уклоняться от мирных переговоров.

СМИ пишет, что обсуждения в Брюсселе были сосредоточены на возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk и финансировании вооруженного сопротивления страны под конец четвертого года полномасштабной войны.

"Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения - назовите это как хотите - "тарифа на российскую нефть" для Китая или "тарифа победы Украины" на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами", - заявил Бессент журналистам.

Сообщается, что, согласно стратегии, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства направят на вооружение украинской армии. План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.

Журналисты отмечают, что ранее идея ввести санкции против Китая за закупку российской нефти сталкивалась с сопротивлением европейских правительств. И, хотя НАТО назвал Пекин "ключевым пособником" войны России, многие страны альянса, включая Великобританию, отказались считать Китай врагом.

Оружие для Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил союзникам, что для финансирования еще одного года сопротивления в 2026 году Украине потребуется 120 млрд долларов. На встрече в штаб-квартире НАТО, которую сопредседательствовала Великобритания, обсуждалось, как собрать половину этой суммы, которую, по словам Шмыгаля, должны предоставить союзники Киева.

Второй "важной темой" стали поставки дальнобойных ракет. "Их название всем известно", добавил он. СМИ пишет, что европейские источники в НАТО заявили, что поддерживают шаг передачи ракет Tomahawk Украине, который даст стране возможность наносить удары по российским целям далеко за линией фронта, но признают, что решение полностью зависит от президента США. Шмыгаль отметил, что такое решение не может быть принято на встрече министров обороны НАТО и должно быть утверждено лично Трампом и Зеленским.

Если Трамп согласится, европейским странам, вероятно, придется оплатить поставки и обучение через программу НАТО Purl, по которой американское оружие передается Украине за счет европейских правительств.

Даст ли Трамп Tomahawk Украине: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов скептически оценил шансы того, что США действительно предоставят Украине ракеты Tomahawk.

Эксперт считает, что Украина может получить эти ракеты после завершения военных действий.

"Думаю, что разговоры о том, что Украина в обозримом будущем получит американские ракеты Tomahawk, вероятнее всего, являются просто болтологией. Может быть, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Визит Зеленского в США - последние новости

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее сам Зеленский заявил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с президентом Трампом.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", - пишет издание.

Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред